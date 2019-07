Alarm in Rednitzhembach: Reihenhaus stand in Flammen

Verletzt wurde bei dem Brand niemand - Hoher Sachschaden - vor 15 Minuten

REDNITZHEMBACH - Eine Rauchwolke sorgte am frühen Samstagmorgen für Aufregung in Rednitzhembach(Landkreis Roth) und Umgebung. Weil ein Dachstuhl eines Reihenhauses in Flammen stand, musste die Feuerwehr anrücken.

Bilderstrecke zum Thema Feuer in Rednitzthembach: Dachstuhl in Flammen



Kurz nach 06:00 Uhr wurde Polizei und Feuerwehr von dem Brand verständigt. Schon auf Anfahrt war nach Angaben der Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung sichtbar, weshalb neben der Feuerwehr Rednitzhembach auch die Wehren aus Schwand und Büchenbach alarmiert wurden.

Die Feuerwehren hatten den Brand schnell unter Kontrolle und konnten so verhindern, dass die Flammen auf weitere Gebäude übergriffen. Verletzt wurde niemand der acht in dem Doppelhaus anwesenden Personen.

Nach ersten Erkenntnissen brach der Brand wohl in einem angrenzenden Schuppen aus, in dem Holz gelagert ist und Mülltonnen stehen. Das Feuer griff dann über den Wärmeschutz des Hauses auf den Dachstuhl über, der vollständig abgebrannt ist. Eine Hälfte des Hauses ist unbewohnbar. Die Sachschadenshöhe dürfte wohl im sechsstelligen Bereich liegen. Die Schwabacher Kripo hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache übernommen.

fr/cu