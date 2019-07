Allersberg ist bunt: Starkes Statement im Kinderkirchweihzug

ALLERSBERG - Er ist aus dem Kerwageschehen in Allersberg nicht mehr wegzudenken: der Kinderkirchweihzug. "Allersberg ist bunt", so lautete dieses Jahr das Leitwort des Zuges, der angeführt wurde von einem Oldtimer-Traktor, gesteuert von Wolfgang Brandl.

Die Allerberger Kinder schmückten ihre Räder, Roller und anderen fahrbaren Untersätze mit Ballons, um das Motto ihres Kirchweihzuges „Allersberg ist bunt“ zu verdeutlichen. Foto: Josef Sturm



Recht lebhaft ging es bereits bei der Aufstellung am Hinteren Markt zu. Die quirlige Schar der Mädchen und Buben konnte es kaum erwarten, bis es los ging über die Gilardi- und Lerchenfeldstraße zum Festplatz. Mitten im Getümmel des Zuges war Bürgermeister Daniel Horndasch auf dem Fahrrad mit den Kindern unterwegs. Viele hatten ihre Fahrräder, Roller oder sonstigen fahrbaren Untersätze mit Luftballons geschmückt und alle Teilnehmer erhielten als Belohnung von der Marktgemeinde Freichips und -karten für die Geschäfte am Rummelplatz.

Stimmungsvoll und fetzig ging am Montagabend schließlich die 310. Kerwa in Allersberg zu Ende. Auch wenn das Wetter an den ersten drei Kerwatagen nicht so ganz mitspielte, der Kirchweihmontag war regenfrei, sodass beim Endspurt nochmals so richtig los gelegt werden konnte.

Für Stimmung sorgten bis Mitternacht die "Gipfelstürmer". Die "beste Bauernkapelle der Welt" heizte den Kerwagästen nochmals kräftig ein. Zum Endspurt hatte Bürgermeister Daniel Horndasch eine illustre Gästeschar aus nah und fern eingeladen, die mit den Allersbergern ausgelassen mitfeierten. Auch das Gemeindeoberhaupt zeigte sich zufrieden mit dem Verlauf der Kerwa und freute sich über die fröhlichen Festtage.

Reges Treiben herrschte nochmals zum Ausklang in der Budenstraße auf der Festwiese und an den Fahrgeschäften ging es hoch her. Die Almhütte mit gediegener Musik bewährte sich.