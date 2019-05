Allersberg: Straße gesperrt, Brücke abgerissen

Am Wochenende war die Staatsstraße 2237 zwischen Allersberg und Roth komplett gesperrt. Grund dafür war der Teilabriss der Autobahnbrücke. Drei Großbagger waren dafür im Einsatz, um das Bauwerk, das teilweise noch aus den 1930er Jahren stammt, einzureißen. Die Bauarbeiter hatten jede Menge zu tun, die Tonnen an Schutt wegzutransportieren, um den Weg wieder frei zu machen. Am Montagmorgen konnte die Vollsperrung wieder aufgehoben werden. Nun geht es an den Neuaufbau des Brückenbauwerks. Im kommenden Jahr ist dann die andere Seite dran. © Foto: Josef Sturm