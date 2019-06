Arbeitsagentur Roth unter neuer Leitung

Die Schwabacherin Gabriele Göbel übernimmt Geschäftsstelle - vor 33 Minuten

LANDKREIS ROTH - Nach dem Wechsel von Alexander Teichmann nach Weißenburg wird Gabriele Göbel neue Geschäftsstellenleiterin in der Arbeitsagentur Roth. Damit ist sie für die größte der insgesamt fünf zur Arbeitsagentur Ansbach-Weißenburg gehörenden Geschäftsstellen mit rund 30 Mitarbeitern verantwortlich.

Gabriele Göbel (links) leitet nun die Geschäftsstelle der Arbeitsagentur in der Kreisstadt Roth. Rechts im Bild Claudia Wolfinger, die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Ansbach-Weißenburg. © Foto: Arbeitsagentur



Die 56-jährige Schwabacherin ist seit ihrer Ausbildung im Jahr 1979 bei der Bundesagentur für Arbeit beschäftigt. Nach verschiedenen Tätigkeien t in Nürnberg wechselte sie 2008 in die Vermittlung und den Arbeitgeber-Service in Roth.

"Mit Frau Göbel übernimmt eine Mitarbeiterin das Ruder, die aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit als stellvertretende Teamleiterin im Arbeitgeber-Service bestens mit den arbeitsmarktlichen und wirtschaftlichen Strukturen der Region vertraut ist", so Claudia Wolfinger, die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit AnsbachWeißenburg.

"Ich freue mich sehr, diese Aufgabe übernehmen zu dürfen und sehe in meinen persönlichen und fachlichen Erfahrungen und der Vertrautheit der örtlichen Gegebenheiten beste Startbedingungen", sagt Göbel. Sie beabsichtigt, die vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit mit Netzwerkpartnern, öffentlichen Einrichtungen und Betrieben weiter zu entwickeln. Für die Zukunft nimmt sie sich vor, dem Fachkräftemangel durch mehr Qualifizierung entgegenzuwirken.

Mit einer Arbeitslosenquote von 1,9 Prozent bei rund 1400 Arbeitslosen hat der Landkreis Roth im Geschäftsstellenvergleich den niedrigsten Wert.

Arbeitnehmer erreichen die Geschäftsstelle kostenlos unter Telefon (08 00) 45 55 50 0. Arbeitgeber wählen die (08 00) 45 55 52 0.