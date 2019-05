Auf die Bank, hoch die Maß: Das Frühlingsfest 2019 in Roth

ROTH - Wer glaubt, dass nur in großen Städten richtig gefeiert wird, der sollte mal einen Blick nach Roth werfen: Auf dem örtlichen Frühlingsfest tanzten und tranken die Besucher am Wochenende ausgelassen bis in die Nacht hinein. Live-Bands sorgten für beste Stimmung.

Bilderstrecke zum Thema In Dirndl und Lederhose: Beste Stimmung auf dem Rother Frühlingsfest Am Wochenende zog es Jung und Alt in Roth auf das traditionelle Frühlingsfest - einige der Besucher machten dort die Nacht zum Tag. Während Live-Bands auf der Bühne im Festzelt für Stimmung sorgten, tanzten und schunkelten die Rother in Tracht auf den Bierbänken. Noch bis zum Montag können Besucher auf dem Festplatz schlemmen, die Fahrgeschäfte ausprobieren oder feiern.



