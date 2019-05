Aus Ernüchterung wird Aufstiegsjubel

Die zweite Garnitur des TV Hilpoltstein schlägt Hettstett 9:7 und rückt als Zweite der Relegation erstmals in die Tischtennis-Regionalliga auf - vor 1 Stunde

HILPOLTSTEIN - Der TV Hilpoltstein hat es doch noch geschafft: Die zweite Tischtennis-Mannschaft steigt als Zweiter des Relegationsturniers in die Regionalliga auf und feiert damit den größten Erfolg der Reserve in der Vereinshistorie.

Oberliga ade, hallo Regionalliga. Zu später Stunde zeigten sich die Spieler und ihr Anhang doch noch in Erfolgspose. Foto: TV Hilpoltstein



Zunächst waren Meldungen kursiert, dass nur der Sieger des Turniers, die TuS Fürstenfeldbruck, kommende Saison in der Regionalliga antreten darf. Doch zum Abendspiel gegen den anderen Oberliga-Zweiten Hettstedt bestätigten sich diese nicht. Nachdem aus der Regionalliga außer Meister Versbach auch Bayern München in die 3. Bundesliga aufsteigt und die Bundesligareserve von Post Mühlhausen sich in die Thüringenliga zurückzieht, dürfen aus dem Relegationstrio zwei Mannschaften hochrücken.

Mit einem 9:7 rang der TV den Konkurrenten Hettstedt nieder und zog damit diese Aufstiegsoption. Trotz der knappen Ergebnisse war das umkämpfte Spiel relativ frühzeitig entschieden, hatten die Burgherren doch beim Stande von 8:4 ein Unentschieden sicher, was wegen der knapperen Niederlage (7:9) gegen Fürstenfeldbruck (wir berichteten) gegenüber dem Kontrahenten (2:9) bereits die Entscheidung pro Hilpoltstein bedeutete.

Dennoch wollte der TV Hilpoltstein beim Abschied von Jaka Golavsek das Spiel unbedingt gewinnen und tat dies nach zwischenzeitlichen Niederlagen von Golavsek, Matthias Danzer und Johannes Stumpf dann auch: die Dramaturgie wollte es so, dass ausgerechnet Golavsek an der Seite von Hannes Hörmann die Begegnung zugunsten des TV Hilpoltstein entschied mit einem glatten 3:1-Sieg im Schlussdoppel über Pazdyke/Roß.

Nun kannte der Jubel im TV-Lager keine Grenzen mehr, schließlich schien der Aufstieg in die vierthöchste Herren-Spielklasse vor Saisonbeginn noch mehr eine Träumerei als realistisch zu sein, zumal man immer wieder mit Verletzungssorgen zu kämpfen hatte. Doch an der Seite der unwahrscheinlich stabilen Tomek Kabacinski und Jaka Golavsek entwickelten sich die Ausnahmetalente Hannes Hörmann, Sebastian Hegenberger, Matthias Danzer und Johannes Stumpf derart positiv, dass es am Ende tatsächlich reichte. So war Teammanager Uli Eckert am Ende auch "richtig stolz auf die Jungs", die allen im TV-Umfeld so viel Freude bereitet hatten in dieser Spielzeit.

Gleich zu Beginn hatten die Mittelfranken ein Ausrufezeichen gesetzt mit drei Erfolgen in den Doppeln, in denen Hegenberger/Danzer gegen Pazdyke/Roß für das Break gesorgt hatten und Hörmann/Golavsek einen glatten sowie Kabacinski/Stumpf einen äußerst knappen Sieg folgen ließen. Sensationell gut agierten vorne Sebastian Hegenberger und Hannes Hörmann, die jeweils den Topmann des Gegners, Alexander Pazdyka, überraschend klar niederhielten, während sie gegen Viktors Sirokijs den Kürzeren zogen.

Schlichtweg überragend während der gesamten Spielzeit war Tomek Kabacinski, der auch diesmal seinen Wert für die junge Truppe eindrucksvoll unter Beweis stellte und zwei glatte Siege über Tom Gerbig und Robert Roß beisteuerte. Gegen letzteren feierte Jaka Golavsek seinen letzten von zahllosen Einzelerfolgen im TV-Trikot, ehe er gegen Gerbig in fünf knappen Sätzen unterlegen war. Am anfälligsten präsentierte man sich auch am Sonntagabend das dritte Paarkreuz, in dem Matthias Danzer bei einem Sieg und einer Niederlage nur phasenweise überzeugte und Johannes Stumpf bei zwei glatten Niederlagen nichts zu bestellen hatte.

Nach dem i-Tüpfelchen unter eine herausragend positive Saison war die Freude und Erleichterung bei den zahlreichen TV-Fans ausgelassen, ab sofort können sich Uli Eckert und Co. auf die Planung für die sicher nicht einfache erste Regionalligasaison der Zweiten in der Vereinshistorie fokussieren. mu

MSV Hettstedt – TV Hilpoltstein II 7:9. Pazdyka/Roß - Hegenberger/Danzer 6:11, 9:11, 14:12, 12:10, 9:11; Sirokijs/Günther - Hörmann/Golavsek 8:11, 2:11, 11:9, 4:11; Gerbig/Böhme - Kabacinski/Stumpf 8:11, 11:6, 3:11, 11:7, 7:11; Pazdyka - Hegenberger 9:11, 8:11, 5:11; Sirokijs - Hörmann 8:11, 5:11, 12:10, 11:9, 11:9; Roß - Golavsek 13:11, 8:11, 8:11, 7:11; Gerbig - Kabacinski 7:11, 11:7, 8:11, 8:11; Böhme - Stumpf 11:9, 9:11, 11:6, 9:11, 11:9; Günther - Danzer 11:8, 11:5, 8:11, 4:11, 11:8; Pazdyka - Hörmann 9:11, 14:12, 4:11, 5:11; Sirokijs - Hegenberger 11:9; Roß - Kabacinski 17:19, 7:11, 1:11; Gerbig - Golavsek 12:14, 11:3, 11:4, 5:11, 11:8; Böhme - Danzer 11:7, 13:11, 6:11, 11:9; Günther - Stumpf 11:6, 11:3, 11:9; Pazdyka/Roß - Hörmann/Golavsek 5:11, 5:11, 11:3, 4:11.

TuS Fürstenfeldbruck – TV Hilpoltstein II 9:7. Podpinka/Csetle - Hegenberger/Danzer 11:9, 11:6, 11:5; Bu Shulaybi/Wittig - Hörmann/Golavsek 8:11, 10:12, 11:4, 5:11; Sampakidis/Krämer - Kabacinski/Stumpf 12:10, 5:11, 8:11, 13:15; Podpinka - Hegenberger 11:7, 11:5, 11:9; Bu Shulaybi - Hörmann 9:11, 11:7, 8:11, 13:11, 11:8; Sampakidis - Golavsek 11:13, 10:12, 11:7, 8:11; Csetle - Kabacinski 8:11, 11:5, 6:11, 5:11; Krämer - Stumpf 11:9, 11:3, 11:7; Wittig - Danzer 10:12, 11:7, 3:11, 11:4, 8:11; Podpinka - Hörmann 11:4, 11:8, 11:4; Bu Shulaybi - Hegenberger 11:6, 11:8, 11:7; Sampakidis - Kabacinski 7:11, 11:9, 11:3, 11:13, 8:11; Csetle - Golavsek 11:3, 12:14, 7:11, 11:4, 10:12; Krämer - Danzer 14:12, 11:9, 11:8; Wittig - Stumpf 12:10, 11:4, 5:11, 7:11, 12:10; Podpinka/Csetle - Hörmann/Golavsek 11:7, 11:5, 11:8.

mu