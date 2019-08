Behinderteneinrichtung: Streit um eine Herzensdame eskalierte

In der Einrichtung kam es zu einer Rangelei zwischen vier jungen Männern - vor 1 Stunde

SCHWABACH/LANDKREIS ROTH - Er habe ihn von der Tischtennisplatte gestoßen und dann auf ihn eingetreten - so der Tatvorwurf. Der Grund: Jemand hatte die Freundin des jungen Mannes angemacht. In der Verhandlung der vier Männer, die allesamt in einer Behinderteneinrichtung wohnen, waren viele Emotionen zu sehen: Von Reue bis zu Umarmungen und einem sehr behutsamem Richter.

"Es war eine außergewöhnliche Verhandlung gegen besondere Menschen." Dies sagte Jugendrichter Reinhard Hader in seiner Urteilsbegründung nach einem Prozess gegen vier junge Männer, die allesamt in einer Behinderteneinrichtung im südlichen Landkreis Roth wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt waren.

Zwei wurden freigesprochen; gegen einen 25-Jährigen wurde eine Freiheitsstrafe von drei Monaten und gegen einen 31-Jährigen eine Freiheitsstrafe von zwei Monaten verhängt. Jeweils auf Bewährung (zwei Jahre).

An die Freundin herangemacht

Was war passiert? Laut Staatsanwalt Kayser soll der 21-jährige Maurice T. (alle Namen geändert) einen 23-jährigen Mitbewohner der Einrichtung von einer Tischtennisplatte "geschubst" und dann auf ihn eingetreten haben. Der Grund: Der 23-Jährige hatte sich angeblich an seine Freundin herangemacht. Deshalb wollte er ihn zur Rede stellen.

Der Staatsanwalt meinte, dass sich andere Mitbewohner eingemischt hätten, die zudem den verliebten Mitbewohner mit Füßen getreten und geschlagen hätten. Die Anhörung der Angeklagten ergab freilich ein anderes Bild.

Maurice T. sagte, dass er den 23-Jährigen zur Rede stellen wollte, um die Finger von seiner Freundin zu lassen. Er habe ihn von der Tischtennisplatte "heruntergehoben" und dieser habe sich "dann fallen gelassen." "Entschuldigung, Entschuldigung" habe das spätere Opfer immer wieder gesagt, und er, T., habe auch versucht, auf seine Kumpels beruhigend einzuwirken, um seinem vermeintlichen Kontrahenten nichts zu tun. Der 25-jährige Michael D. habe dann aber auf den am Boden liegenden ins Gesicht und in den Bauch getreten und auch ein weiterer Mitbewohner, der 31-jährige Luiz D. habe zugelangt. Mit Füßen.

Pizza und Bier zur Wiedergutmachung

Michael D. gab den Angriff unumwunden zu. Er habe seinem Freund helfen wollen, sagte er, und bereute seine Tat zutiefst: "Ich hätte mein Gehirn vorher einschalten müssen", meinte D., der nach dem Vorfall dem Opfer und mittlerweile wieder gutem Kumpel auch zwei Euro für ein Bier ausgegeben hat und ihn noch immer zu einer Pizza einladen will. Der 31-jährige Luiz konnte sich an gar nichts erinnern.

Er habe nichts getan, versicherte der Angeklagte, und selbst der Gutachter Uwe Bräuer bescheinigte dem jungen Mann eine "schwere Einschränkung der Steuerungsfähigkeit." Er habe nicht verstanden, was da vor sich gehe, so Bräuer, der seinem Rechtsanwalt auf Nachfrage bescheinigte, dass es aufgrund seiner Persönlichkeitsstruktur durchaus sein könne, dass er sich an nichts mehr erinnere.

Staatsanwalt sieht Mittäterschaft

Staatsanwalt Kayser sah für alle Beteiligten eine Mittäterschaft und forderte Dauerarreste, Geldstrafen und für die Hauptbeteiligten (da Erwachsenenstrafrecht) sechs Monate beziehungsweise neun Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung.

Der Jugendrichter beurteilte das anders. "Man muss auch einmal für einen Freispruch plädieren können", sagte er in Richtung Anklagebehörde und sprach zwei der jugendlichen Angeklagten frei. "Nichts, aber auch gar nichts", sei ihnen nachzuweisen, meinte Reinhard Hader.

"Mist gebaut"

Michael D. aber wurde nach Erwachsenenstrafrecht zu drei Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung (zwei Jahre) und Luiz D. kassierte eine Freiheitsstrafe von zwei Monaten auf Bewährung. Beide müssen als Schmerzensgeld 200 Euro an das Opfer in Raten zu 20 Euro bezahlen, denn das Einkommen der Beschuldigten beträgt gerade einmal 120 Euro monatlich. Michael D. und Luiz D. ermahnte er, nicht mehr straffällig zu werden. "Sie wissen ja, dass Sie Mist gebaut haben", ermahnte der Richter den 25-Jährigen. Bei Luiz war sich Hader nicht sicher, ob er das alles verstanden hat.

Sehr behutsam ging der Jugendrichter während der Verhandlung mit allen Beteiligten um. Und wer den Geschädigten im Umgang mit seinen angeklagten Kumpels beobachtete, konnte nur ein Gefühl der Rührung empfinden. Er umarmte die Angeklagten, die alle diese Gefühle erwiderten. Immer wieder legte er den Kopf an die Schulter seiner Mutter und suchte selbst die körperliche Nähe zu einem Polizeibeamten aus Hilpoltstein, der einst den Fall bearbeitet hat, und zu den Eltern des "Hauptangeklagten". Am Ende war alles gut.

ARNO HEIDER