Beim Fett gibt es noch Luft nach oben

Thalmässing: Die Testphase für Speiseöl-Sammlung aus privaten Haushalten ist gut angelaufen. - vor 1 Stunde

HEIDECK/THALMÄSSING - Der Start ist gelungen: Immer mehr machen mit bei der innovativen Sammlung von gebrauchten Speiseölen und –fetten aus Privathaushalten in Bayern. Die Aktion "Jeder Tropfen zählt" zieht eine erfolgreiche Halbjahresbilanz.

Einige dieser Sammel-Automaten wie dieser am Altstadtring in Hilpoltstein wurden vor rund einem halben Jahr für eine Testphase aufgestellt. Die ersten Sammelergebnisse sind gut; die Initiatoren sehen aber noch deutliches Sammelpotenzial. © Foto: Claudia Weinig



Insgesamt wurden bereits über neun Tonnen gebrauchter Speiseöle in den teilnehmenden Pilotkommunen gesammelt. Mit dieser Menge könnte ein Pkw vier Mal um die Erde fahren mit 90 Prozent weniger CO2-Emissionen. Damit werden die für den Pilotzeitraum gesteckten Jahreszielmengen des Projektes "Jeder Tropfen zählt" sehr wahrscheinlich übertroffen.

Besonders im ländlichen Raum scheinen die Haushalte auf diese Sammlung gewartet zu haben. Sammel-Spitzenreiter sind bisher die Stadt Heideck und der Markt Thalmässing mit hochgerechneten Jahressammelmengen von über einem halben Kilo pro Bürger/in. Durchschnittlich sind die abgegebenen Sammelbehälter dabei mit 0,75 bis 0,83 Kilo gebrauchten Speiseölen und –fetten gefüllt.

Hubert Zenk, Projektleiter der Thalmässinger Firma Lesch Altfettrecycling sagt dazu: "Für uns steht bereits fest, dass ein großes Sammlungspotenzial besteht, wenn man umweltbewussten Haushalten in Deutschland ein modernes Sammelsystem anbietet."

Es gebe aber auch noch Verbesserungspotenzial, gibt Zenk zu bedenken. Kleinere technische Adaptionen müssten an den Sammelautomaten vorgenommen werden. Die Bewerbung des Projektes solle außerdem verbessert werden, insbesondere in großstädtischen Bereichen müsse die Kommunikation über soziale Medien intensiviert werden.

In das bayerische Pilotprojekt sind über 60 000 Bürger/innen in etwa 27 000 Haushalten integriert. An 20 Sammelautomaten können die 30 000 ausgegebenen Sammelbehälter gefüllt abgegeben und gegen leere Behälter getauscht werden. Gefördert wird das Projekt von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU). Projektpartner ist der Mittelstandsverband abfallbasierter Kraftstoffe (MVaK).

Aussagen zur Wirtschaftlichkeit des Projektes sollen im Herbst 2019 vorliegen, um eine Entscheidungsgrundlage zur Ausweitung der Sammlung im Pilotgebiet zu schaffen.

hiz