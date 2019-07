Best-of-Cocktail mit Ohrwürmern der Beach Boys

Sunnyboys nehmen das Abenberger Publikum mit zurück in die 60er und 70er Jahre. - vor 16 Minuten

ABENBERG - "Fun, Fun Fun", nichts als Spaß. Mit diesem Ohrwurm und Klassiker beenden die Beach Boys am Sonntagabend ihr fränkisches Gastspiel im Rahmen ihrer aktuellen Tour. Die California-Surf-Band wird mit Riesenapplaus in die Abenberger Dunkelheit entlassen.

Zwei Tage Feuertanz-Fest mit Mittelalter-Spektakel zuvor, das Sahnehäubchen liefern nun am Sonntag auf der Burg Mike Love (einzig verbliebenes Ur-Mitglied) und Co. ab. Die Sonnyboys aus Kalifornien sind auf einer ausgedehnten USA-, Kanada- und Europa-Tour unterwegs. Zuletzt London (Royal Albert Hall), Paris (L‘ Olympia) am Samstag Frankfurt (Jahrhunderthalle) jetzt, etwas kleiner, Abenberg (Burg).

MATTHIAS HERTLEIN E-Mail