Am Samstag erfreuten Mitglieder des Fischereivereins Roth die Besucher des Fischerfests mit schmackhaften Leckereien vom Angelhaken. Neben den Fischen gab es frisch gezapftes Bier von der Bar. Am Sonntag dann durften sich alle Fischliebhaber am Altstadtfest in Roth freuen, denn die Vereinsmitglieder waren dort bereits zum Frühschoppen mit ihren Fischen am Start.