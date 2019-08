Am Wochenende feierte die Landbierbrauerei in Pyras ihr alljährliches Fest. Bei besten Wetter gab es neben gutem Essen, viel Bier und Musik am Sonntag für die Kinder ein besonderes Programm: Beim "Kinderlachen" durften Kleine zwischen drei und zehn im Brauereiwald auf Schatzsuche gehen, die Hüpfburg entern oder Spaß mit dem Spielmobil haben. © Tobias Tschapka

