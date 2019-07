Böllet und Korber feiern beim Allersberger Kirchweihlauf

ALLERSBERG - Mit dem 31. Kirchweihlauf hat das Veranstaltungsteam des TSV Allersberg um Roland Gerl einen Volltreffer gelandet. Die 299 Läuferinnen und Läufer krönten den Wettbewerb mit Spitzenzeiten, darunter Stefan Böllet, der mit neuer Bestzeit gewann.

Stefan Böllet freut sich: Mit Bestzeit hat er seinen Titel beim Allersberger Kirchweihlauf verteidigt. Foto: Josef Sturm



Ein facettenreiches Bild bot sich am Allersberger Marktplatz: Die Gruppe Sambängo aus Postbauer-Heng, die das Geschehen mit ihren Rhythmen begleitete, riss die Läufer und Zuschauer mit. "Der Lauf ist die Krönung eures Trainings", rief Gerl, der den Lauf moderierte, den Finishern zu, die er mit einer großen Zuschauermenge kräftig anfeuerte. Auch auf der Strecke fanden sich viele Fanmeilen, Duschen und Wasserstellen zur Erfrischung der Sportler, denn auch wenn die Temperaturen gegenüber den Vortagen niedriger waren, so machte die Schwüle doch allen zu schaffen. Sogar im Wasser des Spitalweihers, wo kurz vor dem Kerwalauf die neue Fontäne in Betrieb genommen worden war, saßen Fans und verfolgten das Geschehen.

Neben Spitzenzeiten verzeichnete der Hauptlauf über zehn Kilometer ein breites Läuferfeld. Mit persönlicher Bestzeit siegte Stefan Böllet aus Postbauer-Heng, der die sechs Runden mit Bravour in 32:06 Minuten ohne ersichtliche Anstrengung absolvierte.

Mit seinem Sieg rückt er in der Läufer-Cup-Wertung wieder an den Führenden Peter Santagati heran, liegt nun nur noch 154 Punkte hinter diesem.

Benjamin Peetz, der für die Allersberger Feuerwehr startete und besonders viele Fans hatte, freute sich, dass er nach einer Verletzung mit 36:11 Minuten Zweiter wurde. Auf Platz drei kam Swen Arnold von der DJK Weiden mit 36:18 Minuten, der auf Einladung eines Bekannten zur Kerwa in Allersberg weilte.

Äußerst packend war der Zweikampf zwischen Kim Korber und der Lokalmatadorin Christine Ramsauer, aus dem die für den TV Thalmässing startenden Korber mit der Zeit von 39:54 als Siegerin hervorging. Runde für Runde lag sie mit der Allersbergerin und Siegerin vieler Läufe, die vom heimischen Publikum natürlich kräftig angefeuert wurde gleichauf.

Die schnellsten Damen: Kim Korber (Mitte) gewann knapp vor Christine Ramsauer, Christina Schöll (re.) landete angeschlagen einen Achtungserfolg. Foto: Josef Sturm



Doch im Endspurt, am Spitalweiher, gelang es Kim Korber sich abzusetzen, nach 39:54 Minuten lief sie als Erste über die Ziellinie. Korber hat nun schon 21 Punkte Vorsprung im Läufer-Cup auf Larissa Korn, der Gesamtsieg wird greifbar. Nur sieben Sekunden hinter Korber finishte Ramsauer mit 40:01 Minuten, auf Platz drei kam Christina Schöll aus Mörlach (42:18), die unter Schmerzen lief und einen Achtungserfolg erzielte.

Moritz Luber (LAC Quelle Fürth) freute sich über seinen klaren Erfolg beim 5000-Meter-Lauf, den er in 16:08 Minuten zurücklegte. Als Zweiter übers Ziel lief Toms Komass in 16:55 und Dritter wurde Jeremias Gerner aus Allersberg mit 17:33 Minuten. Barbara Meyer vom RSC Hirtenheid sicherte sich mit 21:33 den Sieg bei den Frauen vor Elaine Degen von der TSG Roth (21:29) und Anna Suta (22:50).

Die Starter beim Kirchweihlauf kamen diesmal bis aus Rheinhessen-Pfalz, Duisburg, Geiselhöring oder Coburg und besonders freuten sich die Organisatoren über die große Teilnehmerzahl der Schüler und darüber, dass Vereine wie die DJK/SG Allersberg und Rasenmäher Brunnau zwischen 23 und 30 Läuferinnen und Läufer auf die Beine stellten.

Tilko Kochsmeier von der SG Allersberg siegte mit 5:13 Minuten beim Schülerlauf über 1660 Meter. Zweiter wurde Julian Dellert vom TV Hilpoltstein mit 5:22 Minuten und Dritter David Scholze von der TSG Roth mit 5:47 Minuten. Emanuela Ams (TSG Roth) ist die Siegerin der Mädchen. Sie lief in 5:54 Minuten über die Ziellinie gefolgt von Theresa Schön (TV Eckersmühlen) 6:02 und Sina Petruch (TV Eckersmühlen) 6:03.

Sehr gut angekommen ist die Splittung der Siegerehrung, die erstmals am Marktplatz durchgeführt wurde. Auch Spaßgruppen, wie die Taekwondo-Abordnung oder das Kosmetikstudio, die sich immer wieder etwas einfallen lassen und so das Geschehen bereichern, waren beim Kerwalauf wieder anzutreffen.

