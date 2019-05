"Bremsen trocknen": 17-Jähriger fährt im Jaguar durch Roth

ROTH - Weil an seinem Wagen ein Kennzeichen fehlte, hielten Polizisten am Dienstagabend einen Jaguarfahrer an, der in Roth unterwegs war. Sie staunten nicht schlecht, denn am Steuer des Luxuswagens saß ein 17-Jähriger mit einer ganz besonderen Ausrede.

Dienstagabend stoppte die Besatzung einer Polizeistreife in Roth einen Jaguar. Aufgefallen war das Auto, da kein Kennzeichen angebracht war. Bei der Überprüfung der jungen Fahrers, erlebten die Polizisten dann eine Überraschung: Hinter dem Steuer des Luxusautos saß ein 17-Jähriger, der keinen Führerschein hatte. Zudem war das Auto nicht versichert und zugelassen und es wurden auch keine Steuern für den Jaguar gezahlt, wie die Polizei mitteilt.

Der Jugendliche erklärte den Polizisten schließlich, wie er zu der Spritztour gekommen war: Der Jaguar gehört dem Freund der Mutter des Jungen, dieser möchte den Wagen verkaufen. Der 17-Jährige hatte das Auto nach eigenen Angaben gewaschen und wollte dann nur die Bremsen trocken fahren.

