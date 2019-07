Büchenbach: Unten herum Nackter will mitspielen

Der betrunkene Mann tauchte in Frauenkleidern am Volleyball-Feld auf - vor 1 Stunde

BÜCHENBACH - Am Dienstagabend sorgte ein Mann in Büchenbach für Aufsehen: Der Mann trug eine Perücke und Frauenkleidung, als er am Büchenbacher Volleyball-Feld auftauchte. Dann entblößte er sich "unten herum" und fragte die Anwesenden, ob er mitspielen dürfe.

Nachdem dieses Ansinnen abgelehnt wurde, setzte sich der Mann auf eine Bank und beobachtete das Geschehen von dort aus. Zu sexuellen Handlungen kam es nicht. Die hinzugezogene Polizeistreife stellte dann fest, dass der Mann stark alkoholisiert war: Ein Atemalkoholtest ergab 1,66 Promille. Der Mann wurde des Platzes verwiesen und angezeigt.

