Mit Kühlbox und Picknick-Decke zum Konzert Zur "Sommerserenade musik & picknick" fanden viele Bürgerinnen und Bürger ihren Weg in den Stadtgarten. Auf dem Klappstuhl oder der Picknick-Decke ließ es sich deshalb besonders gut aushalten. Fünf Musikstudenten sorgten zusammen mit dem Rother Stadtorchester für ordentlich "Rock und Pop".

Schwerer Motorradunfall in Roth zwischen Freibad und Supermarkt-Parkplatz Bei einem Unfall mit einem Motorrad am Freitagnachmittag in Roth wurde der Fahrer der Maschine nach ersten Erkenntnissen wohl nur leicht verletzt. Er war auf der Friedrich-Wambsganz-Straße in Richtung Süden unterwegs und prallte gegen einen Fiat, der aus dem Supermarkt-Parkplatz heraus kam.

Ist das Kunst oder kann das weg? Diese Werke bereichern den öffentlichen Raum Sie tragen hochtrabende Namen wie "Mutes Flügel", "Große Schulter" oder "Talking to the Sky". Die Rede ist von den Kunstwerken, die in der Region Plätze in der Innenstadt, das Zentrum von Kreisverkehren oder Skulpturenpfade zieren. Oft haben die Werke nach ihrer öffentlichen Präsentation polarisiert und kritische Reaktionen hervorgerufen. Das sind die skurrilsten Werke aus der Region.