Burgspieler blicken optimistisch in die Zukunft

Nach Aufruf: Zahl der Hilpoltsteiner Burgspieler verdreifachte sich - vor 1 Stunde

HILPOLTSTEIN - Das Hilpoltsteiner Burgspiel kann auf eine lange Tradition zurückblicken. Seit dem Jahr 1946, als mit der "Liebesprobe" von Hans Sachs der Grundstein für das Laientheater gelegt wurde, gab es auf der Bühne der Burgruine unzählige Stücke zu sehen. Trotz der großen Beliebtheit beim Publikum mangelte es der Schauspielgruppe seit einigen Jahren ausgerechnet an Darstellern.

Kulturamtsleiterin Kathrin Blomeier, der künstlerische Leiter des Hilpoltsteiner Burgtheaters Josef Lang und Bürgermeister Markus Mahl (v. l.) sind überzeugt, dass die Burgspieler eine große Zukunft vor sich haben. © Foto: Tobias Tschapka



"Deswegen sahen wir in der Vergangenheit des Öfteren gezwungen, manche Rollen doppelt zu besetzen", sagt Josef Lang, langjähriger künstlerischer Leiter des Hilpoltsteiner Burgspiels. Manche Stücke waren auch gar nicht zu realisieren, denn mit nur zehn Stammschauspielern stieß das Ensemble allzu oft an seine Grenzen.

Feiern statt spielen

Doch damit ist nun Schluss: Anfang des Jahres wurde der Aufruf "Burgspieler gesucht!" gestartet, auf den sich jeder melden konnte, der Lust hat, einmal selbst auf einer Bühne zu stehen. "Wir nehmen alles, was wir kriegen können, aber ganz besonders sind wir auf der Suche nach jungen Männern", so Lang, der auch eine Vermutung hat, warum diese so schwer zu finden ist: "Die ziehen am Burgfestwochenende einen Besuch des Burgfestes den Theaterkünsten vor – nur leider sind unsere letzten beiden Vorstellungen genau an diesem Wochenende".

Trotz dieser zugegeben harten Konkurrenz verlief der Aufruf ausgesprochen positiv. Nicht weniger als 22 neue Schauspielerinnen und Schauspieler kann das Ensemble nun in seinen Reihen begrüßen, Männer und Frauen im Alter von 14 bis zirka 60 Jahren, viele davon aus Hilpoltstein, aber unter anderem auch aus Roth, Allersberg, Eysölden oder Eckersmühlen.

"Das heißt aber nicht, dass wir nicht immer noch weitersuchen", betont Kathrin Blomeier, die Leiterin des Amts für Kultur und Tourismus. "Nach wie vor kann sich jeder bei uns melden, der Lust auf Theater hat. Der Aufruf bleibt bestehen."

Der Hilpoltsteiner Rathaus-Chef Markus Mahl freut sich über die große Resonanz, aber diese wundert ihn nicht wirklich. Das Burgspiel sei schließlich weit über die Region hinaus bekannt und beliebt, und vergangenes Jahr habe man sogar einen neuen Besucherrekord aufgestellt. Für ihn ein Zeichen dafür, dass man die Leute erreicht.

Junges Blut

Statt zehn Schauspieler jetzt also auf einen Schlag 32 – das kann sich sehen lassen. "Das junge Blut wird uns in Bezug auf die nächsten Jahre sehr stark weiterhelfen", ist Lang überzeugt.

Angesichts der verbesserten Personalsituation wird im nächsten Jahr sogar ein ganz persönlicher Traum von ihm wahr: die Aufführung des "Glöckners von Notre Dame", ein Stück, das zum einem sehr viele Mitwirkende benötigt, "und außerdem passt es wie die Faust aufs Auge zu unserer Kulisse", schwärmt Lang schon jetzt.

Aber auch das Stück, das seit März unter der Regie von Bernadette Haas-Sörgel einstudiert wird, ist sehr personalintensiv. Nicht weniger als 24 Schauspieler werden ab 13. Juli und dann noch sechs weitere Male auf der Bühne stehen, wenn es heißt, Vorhang auf für "Der Tod im Birnbaum", einer Komödie von Manfred Eichhorn. Eine Geschichte, die amüsante Wortgefechte zwischen dem Diesseits und dem Jenseits auf die Bühne bringt und dabei zeigt, dass das Leben untrennbar mit dem Sterben verbunden sein muss.

Der Kartenvorverkauf beginnt am 1. Juli um 9 Uhr in der Residenz, und ab 10 Uhr an allen anderen bekannten Vorverkaufsstellen wie zum Beispiel in der Geschäftsstelle der Hilpoltsteiner Zeitung sowie online unter www.hilpoltstein.de/burgspiel oder www.reservix.de. Der Eintrittspreis beträgt zehn Euro (Abendkasse elf Euro).

TOBIAS TSCHAPKA