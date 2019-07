Challenge-Rock fürs Schaufenster

Die Schaufenster von drei Rother Geschäftsleuten wurden prämiert. - vor 1 Stunde

ROTH - ((Platzhalter)) Mit der Dekoration ihrer Schaufenster zum Thema "Challenge" überzeugten 32 Teilnehmer mit aufwändig und liebevoll gestalteten Präsentationen in ihrem Auslagenbereich. Eine dreiköpfige Jury zeichnete hierfür nun die drei besten Geschäftsleute in Roth mit Preisen aus.

Zudem gab es eine "Sonderprämierung" für Kim Steiner von der Modeboutique "Chiceria": Aus alten Fahnen nähte sie den Rock "Miss Challenge" und landete mit dieser Idee einen Volltreffer.

Kurzurlaub

Das schönste Schaufenster in Roth kreierte Petra Niclas vom "Boutique Cafe MoCa" in Roth. Ihre Mühen sind mit dem ersten Preis belohnt worden, und die Geschäftsfrau darf sich über einen Kurzurlaub im österreichischen Fuschel am See freuen. "Mit diesem Schaufenster wurde die maximal zu vergebende Punktzahl erreicht", lobte Stadträtin und Jurorin Elisabeth Bieber.

Auch Fritz Volkert, ehemaliger Geschäftsführer des Rother Modehauses Wöhrl, zeigte sich beeindruckt.

Den zweiten Platz sicherte sich Bernhard Eiber von der Acuna-Apotheke, der sich alsbald ein Drei-Gänge-Menü im Restaurant Al Castello schmecken lassen darf. Ein weiterer Gutschein für ein Frühstück im Hotel Dormero ging an die Firma Garten Steib.

Stadtmarketingbeauftragter Mark Bartholl rundete die "Fachjury" ab und lobte: "Die Organisation war wieder sehr gelungen." Damit zollte er dem "Team Challenge" und dem Verein "Kreis-Metropole Roth" großen Respekt. Besonders hob Bartholl hervor, dass in diesem Jahr eine "große Steigerung" zu den vergangenen Jahren beobachtet werden konnte. "Es nahmen nicht nur Rother Geschäfte daran teil."

Es freue ihn, dass die Aktion auch von Betrieben jenseits der Stadtgrenze tatkräftig unterstützt wurde. "Sämtliche Teilnehmer haben sich mächtig ins Zeug gelegt und ein hohes Niveau bei der Umsetzung der Aktion an den Tag gelegt." Auf der Bewertungsliste von Bieber, Volkert und Bartholl hatten die Kriterien Kreativität, Originalität, Aufwand, Materialien und "Liebe zum Detail" gestanden.

MARCO FRÖMTER