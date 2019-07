Chlorgas in Seniorenheim ausgetreten: Drei Verletzte bei Roth

SCHWANSTETTEN - Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst musste am Mittwochnachmittag nach Schwanstetten (Landkreis Roth) ausrücken: Im Keller einer Seniorenbetreuung war Chlorgas ausgetreten. Drei Bewohner erlitten Verletzungen.

Die Feuerwehr rückte am Mittwoch mit mehreren Fahrzeugen nach Schwanstetten aus, nachdem dort in einem Seniorenheim Chlorgas ausgetreten war. Foto: NEWS5 / Fechner



Ein Großeinsatz in Schwanstetten hielt am Nachmittag die Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren und des Rettungsdienstes auf Trab. Wie die Polizei berichtet, ist im Technikraum des Seniorenheims in der Nürnberger Straße Chlorgas ausgetreten. Daraufhin rückten 17 Fahrzeuge der Feuerwehr und fünf Einsatzwagen des Rettungsdienstes aus. Auch der THW war für Dekontaminationszwecke im Einsatz. Die Einsatzkräfte bauten vor dem Eingang einen Dekontaminationsplatz auf, ehe ein Trupp mit Atemschutzgeräten ins Gebäude vordrang.

Laut Angaben eines Spechers der Integrierten Leitstelle Mittelfranken Süd (ILS) mussten drei Bewohner der Seniorenbetreuung vor Ort behandelt werden, nachdem sie die giftigen Dämpfe eingeatmet hatten. Während einer der Patienten entlassen werden konnte, wurden eine Frau und ein Mann vorsorglich vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Mehrere Stunden waren die Helfer vor Ort. Die letzten Kräfte des Rettungstrupps konnten erst gegen 20.30 Uhr ihren Einsatz beenden.

