"Das ist schon lange überfällig"

Bundesverkehrsminister Scheuer (CSU) will Führerscheinprüfung reformieren und findet bei Fahrlehrern große Unterstützung. - vor 1 Stunde

SCHWABACH/LANDKREIS ROTH - Wenn viel Feind’ tatsächlich viel Ehr’ bedeuten, dann ist Andreas Scheuer in einer beneidenswerten Lage. Kaum ein anderes Regierungsmitglied steht so im Kreuzfeuer der Kritik wie der Bundesverkehrsminister der CSU.

Die Zukunft: Der Trend geht in Richtung Automatikgetriebe. Verkehrsminister Scheuer will deshalb die Fahrausbildung auf Automatikautos attraktiver machen. Fahrlehrer begrüßen das. © Foto: Franziska Gabbert/dpa



Im Dieselskandal werfen Anwälte von Geschädigten ihm Beihilfe zum Betrug vor. Und wegen seiner Maut-Niederlage und den verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die von ihm unterzeichneten Verträge mit möglichen Maut-Betreibern fordern die Grünen seinen Rücktritt.

Umstritten sind auch seine neuesten Pläne zur Reform der Führerscheinprüfung für Fahrschüler auf Automatikautos. Umso bemerkenswerter: Bei den Fahrlehrern bekommt er dafür großen Beifall.

Ausnahmsweise Lob für Scheuer

Unsere Zeitung hat mit den beiden Kreisvorsitzenden Roth und Schwabach des Bayerischen Fahrlehrerverbandes gesprochen. Olaf Großhauser, der Fahrschulen in Roth, Allersberg und Hilpoltstein betreibt, und sein in Schwabach, Kornburg und Katzwang tätiger Kollege Erwin Wenzel unterstützen die große Linie, nur in noch offenen Detailfragen kommen sie zu unterschiedlichen Einschätzungen.

Die jetzige Regelung: Wer Autos mit manuellen Schaltgetrieben fahren will, muss auch auf solchen Fahrzeugen seine Führerscheinprüfung ablegen — und darf damit auch Autos mit Automatikgetriebe fahren. Umgekehrt gilt das nicht: Wer seinen Führerschein auf einem Automatikauto machte, bekommt seinen Führerschein mit einem Eintrag, der ihn auch nur zum Fahrern mit Automatik berechtigt. Will man auch Schaltautos fahren, ist eine zusätzliche Prüfung erforderlich.

Die Folge: "Fast alle Fahrschüler machen ihren Führerschein auf Schaltautos, obwohl der Trend ja eindeutig zu Automatikautos geht", sagt Olaf Großhauser. Und der macht sich wenn auch langsam bemerkbar: "Es kommen immer mehr vor allem ältere Fahrschüler für eine reine Automatikausbildung", berichtet Erwin Wenzel.

Scheuers Vorschlag: Der Verkehrsminister will die Beschränkung auf Automatikautos aufheben. Wer also auf einem Automatikfahrzeug seinen Schein macht, soll auch manuelle Schaltautos fahren dürfen. Einzige Voraussetzung: ein zusätzliches Fahrtraining, zu dem es aber noch keine Detailvorschläge gibt. Wichtig: Auf eine zweite Prüfung soll verzichtet werden.

Die Gründe: Der Trend zur Automatik liegt nicht nur darin, dass immer mehr Fahrerinnen und Fahrer dies als deutlich bequemer empfinden. In den USA sind Automatikautos deshalb schon seit langem die Regel. In Deutschland werden inzwischen 47,5 Prozent der Neuwagen mit Automatik bestellt.

Automatik auf dem Vormarsch

Dies liegt aber auch an zwei weiteren Gründen. Zum einen sind moderne Assistenzsysteme wie Abstandsregler technisch nur mit Automatikgetrieben möglich. Zum anderen gilt das auch für Hybrid- und Elektrofahrzeuge.

Scheuer will dem Rechnung tragen und die Wende zu Elektrofahrzeugen auch durch die neue Führerscheinregelung fördern.

Die Kritik: Der TÜV-Verband hat Bedenken vor allem wegen der Sicherheit. Mit Schaltwagen zu fahren sei ohne ausreichende Praxis schlicht gefährlich.

Die Haltung der Fahrlehrer: "Das ist schon lange überfällig", sagt Olaf Großhauser. "Man muss in die Zukunft gehen. Alle Fahrschulen würden gerne umstellen, da gibt es keine Kontroverse. Aber wir werden durch die Schaltgetriebe ausgebremst."

"Es wird Zeit, dass der Automatik-Eintrag in den Führerscheinen wegfällt", findet auch Erwin Wenzel.

Die Gründe: Zum einen geht es um eine zeitgemäße Ausbildung auf modernen Automatikautos. Zum anderen haben die Fahrschulen ein ganz praktisches Problem: "Es gibt ja genaue Vorschriften für Fahrschulautos. Es wird aber immer schwieriger, solche Schaltfahrzeuge überhaupt noch zu bekommen, weil viele Hersteller zunehmend auf Automatik umstellen", sagt Großhauser. "VW zum Beispiel will ab 2021 ja nur noch Automatikautos herstellen", bestätigt ihn Wenzel.

Was würde die Umstellung die Fahrschulen kosten? Die Fahrzeugflotte der Fahrschulen besteht oft aus nur einem Automatikauto, der Rest sind Schaltwagen. Erhebliche Investitionen für Neuwagen aber würde dies nicht bedeuten. Aus einem einfachen Grund: "Unsere Fahrzeuge sind ohnehin geleast. Das macht nicht den großen Unterschied", sagen Erwin Wenzel und Olaf Großhauser übereinstimmend."

Wie viel zusätzliches Fahrtraining auf Schaltautos ist nötig? "Jetzt geht es in der Regel in den ersten sechs bis acht Fahrstunden ums Kuppeln und Anfahren", sagt Olaf Großhauser. Das könne also eine Größenordnung sein. "Dann kann man das. Das wäre kein Problem, auch ohne Prüfung. Unnötige Prüfungen kosten die Fahrschüler nur unnötiges Geld." Außerdem wollten die Fahrschüler selbst ein möglichst sicheres Gefühl haben "und nicht ständig ihre Autos abwürgen".

Klare Regeln gefordert

Erwin Wenzel sieht das nicht ganz so. Er zweifelt, ob einige Zusatzstunden ausreichen. Da gebe es durchaus Gegenbeispiele. "So einfach ist das also nicht." Er wünscht sich deshalb eine klare Regelung. Denn selbst wenn eine Mindestzahl vorgeschrieben würde: Was tun, wenn der Fahrlehrer seinen Schüler beim Schalten noch für zu unsicher hält, der Fahrschüler aber keine weiteren Stunden mehr machen möchte?

Was sagt das Bundesverkehrsministerium? "Wir sind noch in der Vorabstimmung, also in einem frühen Stadium", erklärt eine Sprecherin auf Nachfrage dieser Zeitung. Auch zur Frage der Zusatzstunden für Schaltgetriebe gebe es "noch keine Details. Das wird jetzt alles austariert".

