Dem Challenge Roth droht ein Neopren-Verbot

Wasser im Main-Donau-Kanal ist zu warm - vor 5 Minuten

ROTH - Der Challenge Roth steht eventuell vor einer Premiere: Das Wasser im Kanal ist zu warm. Deshalb muss vielleicht ohne Neoprenanzug geschwommen werden.

Das Wasser im Kanal ist fast ein Grad zu warm, deshalb könnte den Schwimmern beim Challenge Roth heuer ein Neopren-Verbot drohen. © Salvatore Giurdanella



Ab 24,6 Grad darf laut DTU-Reglement kein Neopren-Anzug getragen werden. Doch hat der Kanal hat momentan 25,4 Grad, wie das Team Challenge nun bekanntgab – um die Athleten vorsorglich darauf hinzuweisen, dass sie ohne Neo, die 3,8 Kilometer bewältigen müssen. Der Anzug ist eigentlich als Kälteschutz gedacht – deswegen das Verbot, die Sportler können überhitzen.

Aber er unterstützt Schwimmer auch durch seinen Auftrieb, er verbessert die Wasserlage und verringert gleichzeitig den Widerstand. Knapp zehn Prozent mehr Tempo, etwa zehn Prozent niedrigere Herzfrequenz: Vor allem für schlechtere Schwimmer ist der Neo eine echte Hilfe.

Mit dem Warnung will das Team Challenge die Athleten frühzeitig auf die Möglichkeit des Neo-Verbotes hinweiesn. Eine endgültige Entscheidung werde aber erst zur Wettkampfbesprechung am Samstag fallen, so Challenge–Mediamanager Heiko Wörrlein. Noch ist offen, ob die Organisatoren im Fall des Falles am Kanal etwas ändern müssten, beispielsweise, um schwächere Schwimmer noch besser im Blick zu haben: Das werde noch besprochen, so Wörrlein.

Eine folgenschwere Havarie

Hintergrund des warmen Wassers ist nicht nur die Hitze sondern laut Team Challenge auch die Havarie an der Schleuse Riedenburg. Dort war ein Kreuzfahrtschiff gegen ein Tor gefahren – seit dem 28. Juni ruht deshalb erneut der Schiffsverkehr.

Erst wenige Tage zuvor war der Kanal wieder freigegeben worden, nachdem die Reparaturen nach einer Havarie an gleicher Stelle abgeschlossen worden waren. Durch den Stillstand ist das Schleusen – und damit der Wasseraustausch – zur Zeit stark eingeschränkt. Die Reparaturarbeiten sollen vielleicht in dieser Woche noch beendet sein.

Die Hoffnung auf eine Abkühlung durch die jüngst angekündigten Gewitter erfüllte sich ebenfalls nicht.

