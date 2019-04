Depp zu sein ist gar nicht leicht

Zünftige Musik mit "Bauernseufzer" im proppenvollen Keller am Burganger in Hilpoltstein - vor 2 Stunden

HILPOLTSTEIN - Auf Einladung des Museums- und Heimatvereins Hilpoltstein spielte das Trio "Bauernseufzer" im voll besetzten Keller am Burganger auf.

Das oberpfälzer Trio „Bauernseufzer“ hat sich in der Kategorie „Volksmusik“ schon bayernweit einen Namen gemacht. Von Wirtshaus zu Wirtshaus ziehend unterhalten die Musikanten ihr Publikum auch mit kabarettistischen Einlagen. So wie jüngst bei ihrem umjubelten Gastspiel in Hilpoltstein. © Christoph Raithel



Bekannt aus Sendungen des Bayerischen Rundfunks, wie "Brettl Spitzen", "Wir in Bayern" oder den "Wirtshausmusikanten beim Hirzinger" haben es die drei jungen Musiker aus der Oberpfalz, Crissy Simon, Markus Moosburger und Stefan Brock, seit einiger Zeit zu großer Bekanntheit in der Volkssängerszene gebracht. Als Trio "Bauernseufzer" ziehen sie derzeit von Wirtshaus zu Wirtshaus und begeistern ihr Publikum mit Kabarett, Couplets und oberpfälzer Wirtshausmusik. So auch in Hilpoltstein, wo sich die Musiker gleich zu Beginn des gut zweieinhalbstündigen Programms zwei Besucher ausmachten, die sie den ganzen Abend über immer wieder ins Programm einbaute – Reiner und Christine.

Reizende Begleitung

Ob er mitgehen musste, fragte Markus Moosburger einen Gast. Nein, eher umgekehrt, er habe seine Frau mitgezogen. "Aha, eine gereizte Begleitung!", meinte Markus Moosburger, im gleichen Atemzug verbesserte er sich aber noch mit "reizende Begleitung". Die ersten Lacher im Publikum; es sollte bei Weitem nicht der einzige bleiben. Die drei oberpfälzer Wirtshausmusikanten schauten "die Leit aufs Mei", entführen das Publikum in ihr Heimatdorf und nahmen die unterschiedlichen Charaktere aufs Korn.

Immer wieder war es vor allem Crissy Simon, die in unterschiedliche Rollen schlüpfte und verkleidet als neugierige, ratschfreudige Nachbarin oder "zugroasde" junge Jaqueline – sprich Schageline – die von Beruf Tochter sei, auf die Bühne kam. Ihr Fazit: "In der heutigen Zeit ein Depp zu sein, ist gar nicht so leicht, die Konkurrenz ist einfach zu groß!"

Das Publikum macht mit, egal ob Crissy Simon beim Stück "Bierbauch-Hasi" die Bäuche der Männer in den Blick nimmt: "Wölbt er sich so stolz und rund über den Hosenbund ...", oder Stefan Brock verkleidet als Handelsreisender für Klosettartikel einer jungen Besucherin eine ganze Kollektion unterschiedlichster Toilettenbürsten präsentiert.

Die drei Musiker sorgen für beste Unterhaltung und viele Lacher, doch auch für manch hintersinnigen Moment, der zum Nachdenken stimmt. Flächenverbrauch und Entfremdung sind da zum Beispiel genannt und auch die Geschwindigkeit der Welt, bei der heute "alle sechs Monate Weihnachten" zu sein scheint.

cr