Der Landkreis Roth schwitzt

ROTH/HILPOLTSTEIN - Volle Biergärten, volle Badeseen und volle Schwimmbäder. Bei den aktuellen Temperaturen lässt es sich fast nur in der Nähe von Wasser oder an einem schattigen Plätzchen aushalten. Selbst Straßenschäden sind aufgrund der immensen Hitze nicht ausgeschlossen. In Eckersmühlen sind beispielsweise die Steine eines Fußwegs aufgequollen. "Das ist aber derzeit unser einziger Fall", sagt Jürgen Adamsky von der Stadt Roth. Der Schaden werde derzeit behoben.

Ein buchstäblich heißer Job: So wie hier auf dem Dach eines künftigen Wohnkomplexes in der „Gartenstraße“ sind derzeit gerade Handwerker auf dem Bau der Sonne ausgeliefert. Ein Strohhut kann ein bisschen Schutz gegen die Hitze bieten. Foto: Foto: Micha Schneider



Durch die hohen Temperaturen könne es zu Spannungen an der Oberfläche kommen, die sich dann in sogenannten Blow-ups bemerkbar machen. Blow-ups sind Aufwölbungen einzelner Betonfahrbahnplatten oder sich plötzlich übereinanderschiebende Platten.

"Man kennt diese Problematik", sagt Adamsky. Dass so etwas aber auf einem Fußweg wie in Eckersmühlen passiere, sei dagegen "eher selten". Weitere Straßenschäden wegen zu hoher Temperaturen seien Adamsky – auch in der Vergangenheit – in Roth allerdings nicht bekannt.

Problematischer ist die Hitze dagegen für Lebewesen. "In der Tierhaltung spielt die Hitze eine große Rolle", sagt Wolfgang Jank, der Pressesprecher des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Roth. Durch die Temperaturen könne es bei Tieren zu "großem Hitzestress kommen". Die Kuh beispielsweise frisst dann weniger, um die eigene Körperwärme zu verringern. Dadurch sinkt die Milchleistung.

Landwirte sind also oft die Leidtragenden von großen Hitzewellen. Der Wasservorrat im Boden gehe durch die hohen Temperaturen mehr und mehr zurück. "Momentan geht es noch", sagt Wolfgang Jank, "aber gerade auf sandigen Böden neigt sich das Wasser allmählich dem Ende zu". Ein Problem sei dies auch für das Kirschengebiet in Spalt. Denn wenn dort das Wasser fehle, "dann bleiben die Kirschen kleiner", sagt Jank.

Spalt ist aber auch Hopfenanbaugebiet. Der Hopfen kann bei längerer Hitze ohne Niederschlag nicht richtig gedeihen. "Im Moment hat das Wasser für den Hopfen noch ausgereicht. Ein, zwei Tage mit dieser großen Hitze sind kein Problem", sagt Andreas Auernhammer von der Spalter Hopfen GmbH, "aber je länger diese Hitzewellen sich hinziehen, desto problematischer wird es. Dann gibt es Schäden", so Auernhammer.

Er will deshalb einen Bewässerungsverband gründen, denn ohne Bewässerung würden die Sonderkulturen Hopfen und Obst in zehn Jahren aussterben. Die Machbarkeitsstudie ist mittlerweile abgeschlossen. Nun hoffe er auf grünes Licht aus dem Ministerium.

Gewöhnen mag man sich bei der Spalter Hopfen GmbH an "Jahrhundertsommer" wie im letzten Jahr jedenfalls nicht. Für ein Fazit sei es aber insgesamt noch zu früh. Auch die Getreideernte stehe ja erst noch aus, sagt Wolfgang Jank vom AELF.

Keine große Waldbrandgefahr

Immerhin: Übermäßige Waldbrandgefahr besteht wegen der Hitze aktuell nicht. "Die ganz große Gefahr ist gerade erst vorbei", sagt Christian Kölling, Bereichsleiter Forsten beim AELF. Denn noch habe der Boden genug Wasser, es sei sehr viel Grün da. Gefährlich werde es vor allem im Frühjahr, wenn viel trockenes Laub herumliege. "Die Kombination Hitze und Trockenheit ist gefährlich. Waldbrandgefahr ist zwar auch jetzt gegeben, aber nicht übermäßig", so Kölling.

Gefährlich kann es aber auch für bestimmte Berufsgruppen werden, wenn bei heißem Wetter auf den Körper nicht genug Acht gegeben wird. "Ein Strohhut ist Pflicht, sonst brennt einem das Hirn weg", sagt Bauarbeiter Marcus Koschmin vom Allersberger "Koschmin Meisterfachbetrieb".

Er und seine Kollegen arbeiten derzeit am Dach eines künftigen Wohnkomplexes in der Rother "Gartenstraße". Viel trinken und Sonnencreme benutzen, lautet die Zauberformel hier. Ein Wassereimer stehe auf dem Dach zur Erfrischung bereit, sonst sei es kaum auszuhalten. "Das größte Problem ist immer, wenn es auf einen Schlag warm wird. Erst hat man noch eine Jacke an und dann sowas", sagt Marcus Koschmin.

Um sich zu schützen, fangen sie mit der Arbeit eine Stunde früher an und hören – an extrem heißen Tagen wie am Mittwoch – bereits um 13 oder 14 Uhr auf. "Es geht nicht anders", sagt Koschmin senior, der Inhaber der Firma.

Manche Bauherren oder Architekten würden sich dann zwar beschweren, "aber", sagt Koschmin, "die Gesundheit meiner Jungs geht vor".

MICHA SCHNEIDER