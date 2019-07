Der letzte Tag: So schlagen sich die Volontäre in Roth

Eine Woche übernehmen Journalismus-Azubis die Roth-Hilpoltsteiner Volkszeitung - vor 24 Minuten

ROTH/HILPOLTSTEIN - Wir sind die Nachwuchsjournalisten der NN, der NZ und von nordbayern.de und haben für eine Woche die Redaktion der Roth-Hilpoltsteiner Volkszeitung gekapert. Fünf Tage werden wir Themen recherchieren, Artikel schreiben, Seiten layouten - und natürlich Eure Stadt kennen lernen. In unserem Liveblog werden wir alles, was wir in diesen Tagen erleben, festhalten. Habt ihr Lust uns zu begleiten?

rhv