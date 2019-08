Die Jahrsdorfer Blaskapelle gehört jetzt Michael Meyer

Walter Landkammer übergab beim Sommerfest die Jahrsdorfer Blaskapelle an seinen Nachfolger. - vor 1 Stunde

Mit einem zweitägigen Fest hat die Blaskapelle Jahrsdorf den Sommer begrüßt. Höhepunkt war jedoch der Stabwechsel des Dirigenten: Walter Landkammer übergab nach 30 Jahren den Taktstock an seinen Nachfolger Michael Meyer.

Walter Landkammer (re.) übergibt nach 30 Jahren den Taktstock der Jahrsdorfer Blaskapelle an seinen Nachfolger Michael Meyer, für sein Wirken wurde er mehrfach ausgezeichnet und zum Ehrendirigenten ernannt. © Foto: Robert Unterburger



Walter Landkammer (re.) übergibt nach 30 Jahren den Taktstock der Jahrsdorfer Blaskapelle an seinen Nachfolger Michael Meyer, für sein Wirken wurde er mehrfach ausgezeichnet und zum Ehrendirigenten ernannt. Foto: Foto: Robert Unterburger



Thomas Buchner vom Nordbayerischen Musikbund, die Stellvertretende Landrätin Edeltraud Stadler, Bürgermeister Markus Mahl und der Vorsitzende Alois Meyer würdigten die Verdienste des scheidenden Dirigenten, der nun ins zweite Glied tritt, der Blaskapelle Jahrsdorf als Musiker aber weiterhin die Treue hält.

Das Festzelt war gut gefüllt, als Walter Landkammer sein Abschiedskonzert als Dirigent gab. Mit der Komposition "Classic Tune" hat er vor 30 Jahren seine Prüfung gemacht. "Eine ganz andere Musik, die spielen wir oft in der Kirche, das kommt bei den Leuten gut an", sagte Walter Landkammer. Als letztes Stück vor der Taktstock-Übergabe spielte die Kapelle das Stück "Mein Regiment", ein humorvoller Hinweis darauf, dass Walter Landkammer 30 Jahre "sein Regiment" geleitet hat.

"Danke allen Aktiven, ihr seid eine tolle Gemeinschaft und ich bin stolz, dass ich heute den Stab übergeben darf", erklärte der scheidende Dirigent, der auch die Leistungen seines Vorgängers Georg Waltl würdigte.

Dann ging alles sehr schnell. "Komm rauf, dann kriegst du dein Steckerl", rief Walter Landkammer seinem 26-jährigen Nachfolger Michael Meyer zu und überreichte den Taktstock, der in der Werkstatt des Auhof angefertigt worden ist. "Macht weiter so!", rief der scheidende Dirigent seiner Blaskapelle zu, "Ich bin nach wie vor da und spiele mit." Mit langanhaltendem Beifall bedankte sich das Publikum bei Landkammer.

Großes Lob vom Vorsitzenden

"Dass die Blaskapelle Jahrsdorf so gut dasteht, haben wir seit 30 Jahren nur einem zu verdanken – und das ist Walter Landkammer", lobte der Vorsitzende Alois Meyer. "Er hat das Können und er hat uns über den Landkreis hinaus bekannt gemacht." Landkammer mache alles richtig: "Sechs Tage in der Woche gehören der Musik, ein Tag gehört der Frau."

280 Einwohner habe Jahrsdorf, so Alois Meyer weiter, doch die Blaskapelle kenne die halbe Welt. Sie sei zum Aushängeschild der böhmischen Blasmusik geworden und sie trage den Namen des Ortes hinaus in die Welt – sei es zum Oktoberfest in Callela (Spanien), ins Burgenland, nach Bielefeld, Koblenz, zum Münchner Oktoberfest, ins Frankenstadion und zu vielen Festen in der Heimat.

Zum Ehrendirigent ernannt

Thomas Buchner vom Nordbayerischen Musikbund ehrte Landkammer mit einer Urkunde und der Ehrennadel des Nordbayerischen Musikbundes, einer Urkunde der Bundesvereinigung deutscher Musikverbände und einer Urkunde des Vorstands der Blaskapelle Jahrsdorf, mit der er zum Ehrendirigenten ernannt wurde.

Die Stellvertretende Landrätin Edeltraud Stadler überbrachte die Grüße des Landkreises. "Du warst der dienstälteste Dirigent einer Musikkapelle, du motivierst und forderst Menschen heraus, man kann sich Jahrsdorf ohne deine Arbeit nicht vorstellen."

"Es waren 30 hervorragende Jahre, die nicht immer ganz einfach waren", erklärte Bürgermeister Markus Mahl (eigentlich im Urlaub). "Hier gibt es tolle Musik einer Blaskapelle, die für Jahrsdorf ganz unverzichtbar ist." Die Formation habe rund 60 Musikerinnen und Musiker in ihren Reihen, davon "unheimlich" viele junge Nachwuchsmusiker. Sie sei bekannt über die Region hinaus und "ein ausgezeichneter Sympathieträger für die Stadt Hilpoltstein".

"Es gibt keine andere Stadt unserer Größenordnung, die gleich mehrere ausgezeichnete Blaskapellen hat", zeigte sich Markus Mahl stolz. "Die Blaskapelle Jahrsdorf zeigt eine tolle Leistung für die Dorfgemeinschaft und für die Stadt Hilpoltstein." Wenn man ein Amt mit Herzblut übernommen habe, sei es oft schwierig, dieses Amt abzugeben. Walter Landkammer jedoch spiele weiterhin in der Blaskapelle mit und das sei sehr erfreulich.

Fotobuch mit Erinnerungen

"Ihr habt aus den eigenen Reihen einen Nachwuchsdirigenten auserkoren und das habt ihr hervorragend gemacht", lobte er und wandte sich an Landkammers Nachfolger Michael Meyer: "Für die nächsten 30 Jahre wünsche ich dir und euch alles Gute und danke euch für euer Engagement."

Die Musikerinnen Heike und Magdalena Mederer überreichten Landkammer ein Fotobuch, in dem die Höhepunkte der Blaskapelle aus 30 Jahren festgehalten sind. Ferner gab es eine Tasche mit einem Wappen und dem Namenszug "Walter". Auch Michael Meyer erhielt ein originelles Geschenk: ein beleuchtetes Brett mit seinem Namen.

Nach den Ehrungen Walter Landkammers übernahm sein Nachfolger das Kommando und die Blaskapelle Jahrsdorf bescherte den Besuchern des Sommerfestes einen unterhaltsamen Nachmittag.

ROBERT UNTERBURGER