Die "Rother Runde" wird immer größer

ROTH - Es war ein lokales Experiment, das 2015 im globalen Netzwerk Facebook an den Start ging: die "Rother Runde". Inzwischen sind dort an die 10.000 Mitglieder registriert. "Tendenz steigend", sagt Initiator Karsten Wranik und verweist auf "100 Neuzugänge pro Monat". Manchmal auch ein Fluch, so der Administrator im Interview.

Screenshot der Facebookseite Rother Runde, die regionale Gruppe steuert auf 10.000 Mitglieder zu. Foto: Petra Bittner (Screenshot)



Die "Rother Runde" soll ein virtueller Marktplatz sein, auf dem sich die Nutzer "über dies und das" austauschen können. Doch Wranik weiß wohl, dass der Segen dieser kommunalen Serviceplattform bisweilen auch Fluch bedeutet, weil’s in dem Landkreis-Forum "halt ordentlich menschelt".

Herr Wranik, kommen wir gleich zur Sache: Worin besteht für Sie der Unterschied zwischen dem Lokalteil einer Tageszeitung und einer Regionalgruppe auf Facebook?

Wranik:Bei der Rother Runde hat wirklich jeder die Möglichkeit, seine Infos unfiltriert einzustellen – in Echtzeit. Nehmen wir einen Stau oder einen S-Bahnausfall: Meistens sind es Betroffene, die solche Vorfälle direkt vom Ort des Geschehens melden. Fast alle haben ja heute ein Smartphone oder Tablet dabei. Da geht die Info schneller raus als beim Radio oder bei der Leitstelle, unmittelbarer. Und 10.000 Augenpaare sehen eben mehr.

Karsten Wranik, Jahrgang 1966, stammt aus Köthen in Sachsen-Anhalt und lebt seit 2000 in Roth. In der ehemaligen DDR studierte er ein Jahr lang Journalistik, ehe er 1989 eine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger begann. Heute arbeitet der sportlich aktive Wahl-Rother als Hygienefachkraft am Klinikum Altmühlfranken. Für diese Region hat er vergangenes Jahr die regionale Facebook-Community „Wir in Altmühlfranken“ ins Leben gerufen; die Rother Runde gründete er bereits 2015. Foto: Petra Bittner



Aber man muss sich bewusst machen, dass das individuelle Momentaufnahmen sind, Eindrücke. Die Zeitung liefert Hintergründe, befragt die richtigen Ansprechpartner, verifiziert, was passiert ist – das kann kein Anspruch für die Rother Runde sein.

Okay, damit wäre also geklärt, dass wir nicht in direkter Konkurrenz zueinander stehen und dürfen dieses Interview guten Gewissens fortsetzen. Wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, eine "Rother Runde" zu eröffnen?

Wranik: In Köthen, wo ich ursprünglich herkomme, gibt’s so was schon seit geraumer Zeit. Ich fand immer faszinierend, dass man sich umgehend informieren konnte, was in der Stadt gerade los ist: Welches Restaurant hat geschlossen? Wo findet eine witzige Aktion statt? Welche Skandale treiben die Leute um? - Ein bunter Querschnitt des Lebens!

Vielleicht erinnern Sie sich, dass in Köthen vergangenes Jahr ein junger Mann ums Leben kam? (Im Zuge der Auseinandersetzung mit zwei afghanischen Asylsuchenden erlitt er einen Herzinfarkt, wie es hieß; Anm. d. Red.). Damals ist eine Demonstration von Rechten über den Ort geschwappt. Es war äußerst interessant zu lesen, wie sich die Einwohner in der "Köthener Runde" subjektiv dazu geäußert haben...

Kann seinen Reiz haben, treibt aber nicht selten fragwürdige Blüten – nämlich dann, wenn sich unqualifizierte Kommentare zu einem Thema gesellen. Wie packen Sie so was an? Anders gefragt: Was darf, was darf nicht in die Rother Runde?

Wranik: Hier werden wöchentlich etwa 200 Beiträge gepostet, jeder Beitrag wird von mindestens 5000 Mitgliedern angesehen. Dazu gibt’s pro Monat ungefähr 5000 Kommentare und 25.000 Reaktionen – Likes oder Dislikes und so was. Es ist also immer irgendjemand drin und die Gruppe funktioniert dann wie ein Selbstkorrektiv: Man argumentiert für oder gegen etwas, stellt richtig – auch unter Verwendung der Berichte von Polizei, Leitstelle oder Zeitung. Wenn die Posts aber die Toleranzschwelle überschreiten - weil sie zum Beispiel homophob oder rassistisch sind – dann lösche ich das selbstverständlich.

Es gab einen vermeintlichen Missbrauchsvorfall, der in der Rother Runde ausführlich geschildert wurde und das Opfer mit Bild zeigt. So was geht Ihrer Meinung nach?

Wranik: Sehr grenzwertig, weil die Geschichte eben nicht nachrecherchiert wurde. Aber nachdem wir eine geschlossene Gruppe sind und die Schwester das eingestellt hat, hm... - In der Rother Runde ist prinzipiell alles erlaubt, was man auch in seiner privaten Chronik posten würde.

Erhalten Sie eigentlich Unterstützung bei Kontrolle und Koordination?

Wranik: Nico Richter und mein Sohn Paul unterstützen mich als Administratoren.

Welche Zielgruppe wollen Sie überhaupt ansprechen?

Wranik: Alterslos, würde ich sagen. Hier wird eigentlich jeder fündig, der sich für das Geschehen in Roth und Umgebung interessiert.

Hat sich das Forum in eine Richtung entwickelt, wie Sie sich’s gewünscht haben?

Wranik: Die Entwicklung seit der Gründung am 3. Mai 2015 ist definitiv positiv, die Mitglieder sind sehr aktiv. Wer beispielsweise wissen will, wie die B3-Party zum Challenge läuft, wird spätestens nach einer Stunde die ersten Beiträge dazu lesen oder sehen können. So geht das bei den meisten Veranstaltungen, weil auch die Zusammenarbeit mit Institutionen wie der städtischen Tourist-Info oder dem Kreismetropolverein echt gut funktioniert. Außerdem posten die Rother Geschäftsleute fleißig ihre Aktionen. Manche halt mehr, manche weniger oder gar nicht. Aber Facebook ist ein Privatmedium – da macht’s jeder, wie er möchte.

Irgendwie erweckt die "Rother Runde" den Eindruck eines virtuellen Gemischtwarenladens: Da finden sich Tiervermisstenmeldungen neben Speisekarten hiesiger Restaurants und diversen Konzertankündigungen; da warnt jemand vor dem Riesenbärenklau, bedauert seine wurmigen Kirschen, man gratuliert einem heimischen Apotheker zum Geburtstag oder bietet Schwangerschaftsyoga an...

Wranik: Gut so! Ich will das gar nicht eingrenzen. Es finden sich Nischen für fast alles.

Scheint so, als würde mit dieser Strategie demnächst die 10.000 Mitglieder-Marke geknackt. Hätten Sie mit der Resonanz gerechnet?

Wranik: Ja! Ich hab’ das in meiner Heimatstadt Köthen gesehen: Die Breite des Angebot macht’s! Das ist gar kein Kunststück, keine Meisterleistung.

Mit Blick auf die vergangenen vier Jahre: Was sind Ihre Zukunftswünsche an die "Rother Runde"?

Wranik: Was mich ehrlich überrascht hat, ist die Reaktionsgeschwindigkeit, die hier unterwegs ist: Nach einem Aufruf in der Rother Runde war der verschwundene Kater unserer Nachbarn in kürzester Zeit wieder aufgetaucht. Anderes Beispiel: Ein MS-

Patient aus Pfaffenhofen, den die Baufirma bezüglich eines Rampenanbaus auf seinem Anwesen versetzt hatte, ist über die Runde ruckzuck auf ein paar Helfer gestoßen, die das dann erledigt haben. Überhaupt ist selbstlose Hilfe ein großes Thema.

Und was ich mir wünschen würde? Vielleicht, dass heimische Einrichtungen, die auf Facebook vertreten sind, die Rother Runde noch mehr als ihre Heimat sehen, weil: Je bunter, desto Mehrwert!

