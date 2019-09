Die schwierige Suche nach der besten FOS

Probeeinschreibung für FACHOBERSCHULE in Schwabach genehmigt. Wünsche aus Roth, Ängste in Weißenburg.

SCHWABACH/ROTH - In die Diskussion über eine neue Fachoberschule (FOS) in Schwabach ist neue Bewegung gekommen. Das Kultusministerium hat in einem Schreiben an OB Matthias Thürauf erstmals die Probeeinschreibung zur Bedarfsklärung definitiv genehmigt.

Das Berufsbildungszentrum Roth hat seinen Schwerpunkt im Bereich Technik. Deshalb ist es aus Sicht des Landkreises logisch, auch über eine Fachoberschule (FOS) mit dieser Ausrichtung nachzudenken. © Archiv-Foto: Tobias Tschapka



Sie wird vom 2. bis 13. März 2020 in der Berufsschule stattfinden. Denn die FOS würde Teil des Beruflichen Schulzentrums. "Das ist die Auskunft, die ich wollte", erklärte Thürauf auf Anfrage unserer Zeitung. Die Schwabacher FOS soll vor allem die überfüllten Fachoberschulen in Nürnberg entlasten. Deshalb war das Kultusministerium mit dieser Idee überhaupt an die Stadt Schwabach herangetreten. Im Stadtrat wurde sie im Dezember 2018 geradezu begeistert aufgenommen, weil es eine weitere Aufwertung der Schulstadt Schwabach bedeuten würde (wir berichteten).

Dennoch bleibt die mögliche Schwabacher FOS ein umstrittenes Thema. Große Sorgen bereitet sie vor allem in Weißenburg. Dort fürchtet man um die Zukunft der bereits bestehenden FOS. Denn knapp 50 Prozent der dortigen Schülerinnen und Schüler kommen aus der Stadt Schwabach und dem Landkreis Roth. Ein neues Angebot in Schwabach, so die Befürchtung, könnte Weißenburg wegen der Entfernung unattraktiver machen und Schüler kosten.

Das Kultusministerium hat deshalb den Brief an Thürauf in Kopie auch an die Landräte Gerhard Wägemann (Weißenburg-Gunzenhausen) und Herbert Eckstein (Roth) geschickt, denn auch für sie enthält er wichtige Botschaften.

Bestandsschutz für Weißenburg

"Die sichere zweizügige Klassenbildung an bestehenden Standorten — im vorliegenden Fall insbesondere Weißenburg — darf durch die Schaffung einer neuen Fachoberschule nicht gefährdet werden", so das Ministerium.

Für Weißenburgs Landrat Wägemann ist dies eine zentrale Aussage, weil sie eine Art Bestandsschutz garantiert. Für Schwabach dagegen bedeute dies, so Wägemann gegenüber dem Weißenburger Tagblatt, eine zusätzliche Hürde.

Das Kultusministerium skizziert in dem Schreiben zudem die Erwartungshaltung an Schwabach: "Im Endausbau sollte an der neuen Fachoberschule ein Schülerpotenzial von circa 500 Schülerinnen und Schülern möglich erscheinen." Alles hängt also an der Resonanz auf die Probeeinschreibung. Über die aber gibt es eine Meinungsverschiedenheit, und zwar zwischen dem Landkreis Roth und dem Kultusministerium.

Hintergrund: Der Landkreis Roth hatte bereits 2013 und 2014 die Einrichtung einer FOS für die Ausbildungsrichtungen Technik und Sozialwesen beantragt. Dies hatte das Kultusministerium aber abgelehnt.

Angesichts der neuen Entwicklung in Schwabach hat der Kreistag Roth das Thema nun nochmals aufgenommen und im März einstimmig beschlossen, an der geplanten Probeeinschreibung beteiligt werden zu wollen.

Im Fokus dabei steht aus Rother Sicht der Bereich Technik. Eine Technik-FOS im Rother Berufsbildungszentrum wird als sinnvolle Ergänzung zum Schwerpunkt Technik der Berufsschule gesehen. Ein entsprechender Antrag von Landrat Herbert Eckstein wurde aber vom Ministerium nicht gebilligt. Was Eckstein nicht nachvollziehen kann: "Wenn man die Fachoberschulen im Süden von Nürnberg schon neu ordnet, muss man doch den Bedarf klären." Nur so habe man eine vernünftige Planungsgrundlage. Da könne man den Landkreis nicht einfach übergehen, argumentiert Eckstein. "Es ist doch legitim, dass wir uns um eine moderne wohnortnahe Ausbildung für Schüler und Betriebe bemühen."

Ausdrücklich betont Eckstein, dass Roth "überhaupt nichts gegen die Pläne in Schwabach" habe. Denn in Schwabach geht es um zwei anderen Fachrichtungen, nämlich Wirtschaft/Verwaltung und Sozialwesen.

Ein Technik-Zweig in Schwabach war nie geplant. "Das kommt schon aus Platzgründen im Alten DG gar nicht in Frage", erklärt Thürauf. Zudem hat die Schwabacher Berufsschule die kaufmännische Ausbildung im Zentrum. "Wirtschaft ist unser Kernthema", sagt Thürauf auch mit Blick auf eine mögliche FOS.

Das Kultusministerium bittet in dem Schreiben Thürauf und Eckstein, die Möglichkeit einer gemeinsame Schulaufwandsträgerschaft zu klären und eventuell einen gemeinsamen Antrag auf Probeeinschreibung zu stellen.

Verbunden ist dies allerdings mit einem Hinweis, den man als Warnung verstehen kann. Die "Diversifizierung des möglichen Ausbildungsangebots" — also die Technik als zusätzliche Möglichkeit — könne die Schwabacher Erfolgsaussichten "mindern". Das Kultusministerium warnt sogar vor einer großen öffentlichen Enttäuschung, sollte die Schwabacher Standortneugründung "gänzlich scheitern".

"Sehr, sehr ungehalten"

Landrat Eckstein reagiert auf diese Argumentation "sehr, sehr ungehalten", wie er gegenüber unserer Zeitung deutlich macht. "Das ist eine falsche Verquickung." Er sehe nicht, wieso ein Technik-Zweig in Roth eine Schwabacher FOS für Wirtschaft/ Verwaltung und Sozialwesen gefährde. Roth lasse sich nicht den "Schwarzen Peter" zuschieben.

Schwierig für Roth ist zudem zweierlei: Erstens ist eine neue FOS nach den Vorgaben des Kultusministeriums nur mit mindestens zwei Fachrichtungen möglich, Technik allein genügt also nicht.

Zweitens soll eine neue FOS aus organisatorischen und pädagogischen Gründen zwingend nur an einem Standort entstehen. Diese Aussage hatte Thürauf bereits im Frühjahr auf eine Anfrage hin erhalten.

Das hieße: "Roth kann nicht alleine und Roth kann nicht mit uns", bringt es Thürauf auf den Punkt.

Doch darüber soll das letzte Wort noch nicht gesprochen sein. Thürauf und Eckstein haben über das weitere Vorgehen beraten. Beide wollen die Situation mit ihren Gremien, also Kreisrat und Stadtrat, diskutieren.

In dem Gespräch zwischen OB und Landrat ist folgende Idee entstanden: "Wir beide könnten uns vorstellen, dass Schwabach eine vollständige FOS mit den beiden Ausbildungsrichtungen Wirtschaft/Verwaltung und Sozialwesen erhält und eine Außenstelle für Technik in Roth hat. Die Kosten würden wir entsprechend aufteilen", erklärt Thürauf.

Zwar habe er Zweifel, dass das Kultusministerium dies genehmigen würde. "Aber vielleicht hätte es eine Chance", sagt Thürauf. "Wir werden Kultusminister Michael Piazolo nochmal schreiben."

