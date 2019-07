Diese Triathleten haben den Challenge Roth gewonnen

In den letzten 10 Jahren haben diese Frauen und Männer in Roth gesiegt - vor 1 Stunde

ROTH - Sämmler, Wellington, Kienle, Bockel - so lauten die Namen von Siegern. Zum Challenge blickt die Welt auf die mittelfränkische Kleinstadt Roth. Wir haben die Gewinner der vergangenen zehn Jahre in einer Bildergalerie zusammengefasst.

Über 3000 Teilnehmer gehen auch am kommenden Sonntag beim Challenge in Roth an den Start, um sich über die Langdistanz im Schwimmen, Radfahren und Laufen zu messen. Am Ziel und an der Strecke warten dann wieder begeisterte Zuschauer auf die ausgepowerten Triathleten. Und ein Millionenpublikum will wissen: Wer gewinnt?

Erinnern Sie sich noch an die Sieger der vergangenen Jahre? Wir haben die Rother Triathlon-Könige in einer Bildergalerie zusammengefasst:

Bilderstrecke zum Thema Von Frodeno bis Kienle: Die Challenge-Sieger der letzten 10 Jahre Zum Challenge blickt die Welt auf Roth: Über 3000 Teilnehemr gehen an den Start zum Schwimmen, Radfahren und Marathonlaufen. Ein Millionenpublikum will wissen: Wer gewinnt? Und wird wieder ein Rekord gebrochen? Internationale Medien berichten und im Ziel warten begeisterte Zuschauer auf die verschwitzten Triathleten. Hier sind die Sieger der letzten 10 Jahre - Respekt!