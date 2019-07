Ein Sockel für den Kirchweihbaum

Am vergangenen Wochenende wurde im Rother Ortsteil Pfaffenhofen zünftig Kirchweih gefeiert. - vor 1 Stunde

PFAFFENHOFEN - Die "Kärwaboum und –madli" aus Pfaffenhofen haben wieder einmal vorgemacht, wie zünftig gefeiert wird. Für ein verlängertes Wochenende verwandelten sie ihren Festplatz in ein "Gaudinest" mit abwechslungsreichen Programmpunkten. Den Auftakt machten verschiedene Live-Bands im Rahmen der traditionellen "Rocknacht Pfaffenhofen." Der Hitze zum Trotz fanden viele musikbegeisterte junge Menschen ihren Weg dorthin.

Beim mühevollen Aufstellen des Kirchweihbaumes wurde heuer besonders viel Schweiß vergossen. © Foto: Marco Frömter



Mitgerockt hat auch Bürgermeister Ralph Edelhäußer: "Die Stimmung war super, nur hätten mehr Besucher da sein können", bilanziert er. Es seien an diesem Freitagabend einfach zu viele Veranstaltungen gleichzeitig in der näheren Umgebung gewesen.

Kirchweihstimmung kehrte nach dem Festzug durch den Rother Ortsteil ein, als die über 30 "Kärwaboum" ihren 23 Meter hohen und festlich geschmückten Kirchweihbaum "einpflanzten" – und das in einer rekordverdächtigen Zeit von rund 45 Minuten.

Auf ihren Kirchweihbaum sind die Pfaffenhofener besonders stolz: "Unser Baum hat heuer zwei Baumkronen. Wir zeigen uns damit solidarisch mit unseren Kollegen aus Rothaurach." Eine Woche zuvor sei dort die Krone beim Aufstellen des Kirchweihbaumes abgebrochen. "Wir haben eine Baumspitze für uns und eine für Rothaurach aufgestellt", schmunzelte Ludwig "Luggi" Krug.

Ihr Kirchweihhandwerk beherrschten die Jungs aus Paffenhofen jedenfalls, und so saß der Umgang mit den "Schwalben" perfekt. Unverzichtbar auch die Unterstützung der "Kärwamadli". Während des Kraftaktes in der prallen Sonne umsorgten sie ihre "Boum" mit Erfrischungen aus dem Festzelt. Wer denkt, dass dabei ordentlich "geschluckt" wurde, hat übrigens weit gefehlt: "Maximal ein Radler, Bier gibt es erst, wenn der Baum steht", erklärte Krug seinen Männern. Mit einer Herausforderung musste in Paffenhofen dennoch gerungen werden. Zum ersten Mal ist der schmucke Kirchweihbaum nicht einfach "eingebuddelt" worden. Am Festplatz steht nun – wie auch in vielen anderen Ortsteilen – ein richtiger Sockel für das große Ungetüm: "So richtig mit Stahlbetonsockel", so Krug weiter. Mit lauten und deutlichen Kommandos folgten die "Kärwaboum" ihrem "Chef" beispielhaft: "Hebt an und hau ruck!"

Für die Ewigkeit ist der Kirchweihbaum übrigens nicht gemacht. Gleich nach dem Bieranstich kam der "hölzerne Kamerad" unter den Auktionshammer. Bürgermeister Edelhäußer versteigerte das zukünftige Brennholz in einer "Sieben-Minuten-Auktion" für einen Bierkrug voller Euros. Auch sonst kamen Stimmung und Spaß nicht zu kurz. Hunger und Durst musste auch nicht gelitten werden.

Typische Kirchweihschmankerln, egal ob deftig oder süß, gingen nicht aus und das Bier wurde in den Maßkrügen nur kurz "zwischengelagert", bevor es in die durstigen Kehlen floss.

Zum Ausklang des bunten Treibens lockte noch einmal ein Familiennachmittag – mit verbilligten Preisen – auf den Festplatz, ehe das Fest mit einem schönen Hochfeuerwerk Abschluss fand.

MARCO FRÖMTER