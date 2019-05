Eine Soziologin aus Schwanstetten und ihr Blick auf Österreich

Die in Schwanstetten aufgewachsene Soziologin Claudia Globisch, Jahrgang 1977, ist derzeit Assistenzprofessorin an der Universität Innsbruck. Sie forscht unter anderem zur Dynamik der gegenwärtigen Rechten. Im März 2019 war sie zu Gast an der University of London mit einem Projekt zum "21st century populism". © Foto: Peter Kunz