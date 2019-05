Familie mit Ausdauer-Gen

ROTH - Marcus und Constatin Schattner auf Titeljagd bei der deutschen Meisterschaft im Biathle und Triathle.

Vera Oettinger und Constantin Schattner beim Staffelwechsel.



Wie der Vater so der Sohn: Marcus und Constantin machten den Namen Schattner bei den nationalen Meisterschaften im Biathle und Triathle in Aalen zum Markenzeichen. Constantin, der vergangenes Jahr seinen Vater als Coach auf dem Weg zum WM-Titel begleitet hatte, mischte nun selbst mit.

Biathle ist eine reduzierte Form des modernen Fünfkampfs. Es wird "nur" gelaufen, geschwommen und wieder gelaufen. Marcus Schattner (50+), der angesichts des bevorstehenden Rothsee-Triathlons schon wieder voll im Training ist, gelang ein souveräner Start-Ziel-Sieg sowohl im Einzel, als auch in der Staffel mit seiner Partnerin Barbara Oettinger aus Baden-Württemberg.

In Constantins Juniorenklasse waren etliche Starter mit mehrjähriger Erfahrung im modernen Fünfkampf gemeldet. Große Chancen rechnete sich der Anfänger deswegen natürlich nicht aus. Umso erstaunlicher, dass er von Anfang an das hohe Tempo der Fünfkämpfer mithielt, durch schnelle Wechsel sich nach vorne schob und hinter Benjamin Hierl aus Katzwang Deutscher Vizemeister wurde.

Auch in der Staffel schlug er sich mit seiner Partnerin Vera Oettinger ausgezeichnet und erreichte mit nur sieben Sekunden Rückstand den dritten Platz.

Beim Triathle müssen vier Runden absolviert werden, wobei jede Runde aus Schießen, Schwimmen und Laufen besteht. Geschossen wird mit Laserpistolen auf ein zehn Meter entferntes Ziel. Wenn dieses fünfmal getroffen ist, darf der Athlet zur nächsten Disziplin. Gerade der Wechsel zwischen technischen und athletischen Disziplinen führt zu häufigen Positionswechseln und macht den Reiz dieser Sportart aus.

Feld von hinten aufgerollt

Marcus Schattner hatte sich zwar im Vergleich zum Vorjahr beim Schießen schon deutlich gesteigert, hielt aber mit den routinierten Fünfkämpfern noch nicht mit. So musste er das Feld von hinten aufrollen, aber schließlich sicherte er sich auch hier den Titel des Deutschen Meisters. Da er auch im Triathle in der Staffel antrat und von seiner Partnerin einen deutlichen Vorsprung mit auf den Weg bekam, durfte er sich am Ende des Tages über insgesamt vier deutsche Meistertitel freuen.

Für Constantin Schattner dagegen war es das erste Schießen unter Wettkampfbedingungen. Aber mit einer eindrucksvollen Gelassenheit ließ er sich durch Fehlschüsse nicht aus der Ruhe bringen, hielt den Rückstand zur Spitze in Grenzen und setzte dann alles auf die Ausdauerdisziplinen. Am Ende wurde er mit dem Titel des Deutschen Vizemeisters belohnt. Dasselbe Kunststück gelang ihm anschließend auch mit seiner Staffelpartnerin. Zwar mussten sich beide einer laufstarken Staffel vom Team Oberpfalz geschlagen geben, aber zu den Drittplatzierten war ein so großer Vorsprung erreicht, dass schon in der letzten Runde gefeiert werden konnte.