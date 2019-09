Faszinierende Historie: Heimatkundler entdecken Nördlingen

LANDKREIS ROTH - Eintauchen in die Welt vor 15 Millionen Jahren, in die Zeit der Römer und des Mittelalters – all dies war möglich bei der Informationsfahrt der Heimatkundler des Landkreises Roth, die dieses Jahr nach Nördlingen in das dortige Ries-Krater-Museum und zum Limestor Dalkingen führte.

In Römerkluft und auf Latein: So wurden die Heimatkundler aus dem Landkreis Roth am Limestor in Dalkingen empfangen. © Foto: Robert Unterburger



57 Heimatinteressierte nahmen an der Fahrt teil, die der Landkreis unter der Federführung von Andrea Keidel-Rechsteiner und Jörg Ruckriegel vom Amt für Kultur und Tourismus organisiert hatte. "Diese Informationsfahrten sind ein Alleinstellungsmerkmal, sie gibt es in dieser Form in anderen Landkreisen nicht", sagte der frühere stellvertretende Landrat Otto Heiß.

Bei einer Stadtführung durch das mittelalterliche Nördlingen lernten die Besucher eine Stadt kennen, die ihr spätmittelalterliches Stadtbild bis heute fast unverändert erhalten hat. Kaum irgendwo sonst in Deutschland ist die Altstadt so klar umgrenzt wie in Nördlingen, nämlich mit einem komplett erhaltenen mittelalterlichen Befestigungsring.

Blick vom Daniel

Besucht wurde auch die mächtige Pfarrkirche St. Georg. 90 Meter hoch erhebt sich ihr Turm, im Volksmund der "Daniel" genannt, über die roten Ziegeldächer der Altstadt. Er ist fast von jedem Punkt des Rieskraters aus zu sehen und gilt als Erkennungs- und Wahrzeichen der Stadt.

Das Gotteshaus ist zudem das größte Gebäude, das jemals aus Suevit, dem "Schwabenstein", gebaut wurde. Dabei handelt es sich um ein Gestein, das bei der ungeheuren Hitzeentwicklung des Meteoriteneinschlags entstand, der vor 15 Millionen Jahren den Rieskrater formte.

Vorbei an prächtigen Handwerkerhäusern im Gerberviertel ging es zum Rieskrater-Museum. Im früheren Holzhofstadel (1503) des Spitals ist eines der modernsten Geologiemuseen der Welt eingerichtet. Schautafeln, Gesteinsproben, Filme und Modelle vermitteln ein eindrucksvolles Bild der Ries-Katastrophe. Von den rund 140 bekannten Meteoritenkratern der Erde ist das Ries eines der beeindruckendsten. Dies war vermutlich der Grund für die NASA, die Besatzungen von Apollo 14 und Apollo 17 zur Ausbildung in das Ries zu schicken, um auf diese Weise den Astronauten ein optimales Training anzubieten. Anlässlich der ersten Mondlandung vor 50 Jahren erinnerte das Rieskrater-Museum auch an dieses Weltereignis: Man kann einen echten Mondstein – ein Geschenk der NASA — bewundern.

Erinnerung an Franz Kerl

Besonders interessant für die Besucher war es auch, dass man hier ein kleines Originalstück des Eisenmeteoriten entdeckte, der 1920 von dem Hilpoltsteiner Heimatforscher Franz Kerl bei Untermässing gefunden worden war. Der außerirdische Stein ist 131,1 Gramm schwer und eine Leihgabe der Mineralogischen Staatssammlung München.

Es folgte der Sprung in die Römer-Zeit im Schutzhaus Limestor Dalkingen. Dort begrüßten Anja und Andreas Scharf im römischen "Outfit" die Gäste und ließen sie zunächst vor dem Limestor "antreten" und soldatische Befehle ausführen – natürlich alles in Latein, was für viel Gelächter sorgte. Mit einem Investitionsvolumen von 1,5 Millionen Euro hat der Ostalbkreis vor einigen Jahren einen 23 Meter breiten, 21 Meter langen und sieben bis 16 Meter hohen Glaskubus geschaffen, der dauerhaften Schutz von original römischer Bausubstanz gewährleistet.

Einzigartiger Bogen

Im Jahr 213 überschritt Kaiser Caracalla bei seinem siegreichen Feldzug gegen die Germanen nördlich von Aalen den Limes. Zu seinen Ehren entstand ein prunkvoller Bogen. Ferner wurde eine überlebensgroße Bronzestatue des "Germanicus Maximus" (größter Germanenbezwinger) – so der Ehrentitel Caracallas – aufgestellt. Die monumentale Ausgestaltung eines Limesübergangs mit einem Bogen ist einzigartig am Limes. Nachdem die Römer den Limes im 3. Jahrhundert aufgegeben hatten, verfiel das imposante Bauwerk. Jahrhunderte später wurde die Ruine als Steinbruch genutzt. Daraufhin bedeckte Erde die Mauerreste, die erst während archäologischer Ausgrabungen 1973/74 wieder freigelegt wurden.

