Franziska Lechner ist neue Bayerische Wollkönigin

18-Jährige aus Markt Berolzheim präsentiert die Schafhaltung - vor 3 Minuten

REINWARZHOFEN - Bayern hat eine neue Wollkönigin: Franziska Lechners Familie stellt seit vielen Generationen Schäfer, damit wurde ihr die Krone quasi in die Wiege gelegt.

Drei Majestäten: Margit Ostermeier mit Tochter Simone und deren Nachfolgerin als Bayerische Wollkönigin, Franziska Lechner, sowie Vorgängerin Kerstin Müller. © Foto: Jürgen Leykamm



Der Thalmässinger Bürgermeister Georg Küttinger und die nun abgedankte Bayerische Wollkönigin Simone Ostermeier haben mindestens eines gemeinsam: die Flexibilität. So ist der Rathaus-Chef zugleich Dirigent der örtlichen Blaskapelle, in der er Klarinette spielt. Die aber hat er bei der 70-Jahr-Feier des Schäfervereins Burgsalach und Umgebung der scheidenden Majestät in die Hand gedrückt, bevor er ihre Nachfolgerin krönte.

Die 21-Jährige aus Schönsee (Landkreis Schwandorf) griff zu und unterstützte die Gruppe unter anderem bei der "Südböhmischen Polka" und der "Dixi-Parade". Zu sitzen kam die Hoheit dabei just neben Martin Bernreuther alias "Gustl", der sich derzeit auf Brautschau befände, wie Landrat Herbert Eckstein verriet.

Dass die Kapelle dann auch noch "So ein Mädel wie Du" intonierte, mochte vielleicht Zufall sein, oder eben auch nicht. Musikalisch meisterte die Studentin der Wirtschaftswissenschaft die Herausforderung indes spielend.

"Zwei wunderschöne Jahre"

Der Vertreter der Kommunalpolitik, zugleich Schirmherr des Jubiläums, fand indessen Gefallen an diesem besonderen Gastspiel. Küttingers Klarinette sei "noch nie so schön gespielt worden" und auch "Gustl" habe neben der Blaublütigen festgestellt, "was er eigentlich leisten könnte".

Ostermeier selbst blickte in ihrer Rückschau auf "zwei wunderschöne Jahre mit zahlreichen Begegnungen mit bemerkenswerten Personen" zurück. Insgesamt sei sie als Hoheit 9000 Kilometer unterwegs gewesen, um bis nach Berlin die Schafhaltung in allen Facetten zu repräsentieren. Das hohe Amt selbst rotiere zwischen den Bezirken und so sei diesmal nach der Oberpfalz Mittelfranken an der Reihe, erläuterte darauf Martin Brickel als Vorsitzender der Bayerischen Wollerzeugergemeinschaft.

Ostermeiers Nachfolgerin stammt demgemäß aus Markt Berolzheim und heißt Franziska Lechner. Die 18-Jährige beginnt gerade ein duales Studium zur Verwaltungswirtin. Sie sei "von Kindesbeinen mit dem Schäferberuf vertraut", betonte die neue Majestät zu ihrer Inthronisation. Werde dieser doch in ihrer Familie "seit zehn Generationen weiter vererbt".

Vor 10 000 Jahren schon habe der Mensch begonnen, das Schaf zu domestizieren und neben dem Fleisch auch die Wolle für die Bekleidung wertzuschätzen.

Heutzutage verfolgten die Berufsvertreter eigentlich Ziele des gesamtgesellschaftlichen Interesses, was auch ausreichend honoriert werden sollte. Dem Volksbegehren Artenschutz, als "Rettet die Bienen" bekannt, müsste eigentlich eines zur Rettung der Schäfer folgen, denn die seien im Gegensatz zu besagtem Insekt "tatsächlich vom Aussterben bedroht".

