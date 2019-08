Freizeittipp für Sonntag: Landkreis Roth läd zu Familien-Erlebnis-Rally ein

LANDKREIS ROTH - Der Landkreis Roth lädt am Sonntag zu seiner Familien-Erlebnis-Rallye ein. Es ist schon die 20. Auflage dieser beliebten Veranstaltung für Groß und Klein. Start ist in diesem Jahr in Georgensgmünd.

An sechs Stationen – hier ein Archivbild – können die Teams ihre Geschicklichkeit testen. Diese Stationen werden von vielen ehrenamtlichen Helfern betreut. © Foto: Landratsamt Roth



Der Termin wurde vom Frühjahr in den Spätsommer verschoben, doch der Spaß soll gleich bleiben: Der Landkreis Roth lädt zur Familien-Erlebnis-Rallye ein. Die 20. Auflage führt die Teams in diesem Jahr auf 26 Kilometern rund um Georgensgmünd.

Die Wettervorhersage verspricht bestes Spätsommerwetter – genau richtig also für die fahrradbegeisterten Teams, die am Sonntagmorgen die Strecke rund um Georgensgmünd in Angriff nehmen wollen. In diesem Jahr erwarten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sechs spannende Spiel- und Rätselstationen.

Abenteuer statt Sekundenjagd

Dabei geht es aber nicht darum, den Kurs möglichst schnell zu abzuradeln – bei diesem Familienabenteuer stehen viel mehr Spaß, Bewegung und viel frische Luft im Mittelpunkt. Frei nach dem Motto: "Radeln, Rätseln, Frischluft tanken!"

Für ordentlich Unterhaltung und Spaß an den Spielstationen sorgen dieses Jahr die Familie Schneider an der Bruder Klaus Kapelle, die Dorfgemeinschaft Obersteinbach, der SV Abenberg, die Kerwaboum und Madli Mäbenberg und der TSV Georgens-gmünd.

Einfach kommen und losradeln

Start der Familien-Erlebnis-Rallye ist an der Dr. Mehler Schule in Georgensgmünd. Hier können die Teams zwischen 9.30 und 10.30 Uhr in den Rundkurs starten. Die Startgebühr beträgt fünf Euro (mit Ferienpass drei Euro). Außerdem gibt es für jedes Team noch ein kleines Geschenk. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Einfach vorbeikommen und sich in das Familienabenteuer stürzen.

Zum Abschluss des spätsommerlichen Radl-Spaßes gibt es wie jedes Jahr eine Siegerehrung am Ziel, dem Sportheim des TSV Georgensgmünd. Landrat Herbert Eckstein überreicht gegen 16 Uhr wieder Pokale für die Teams mit den meisten Punkten. Außerdem werden unter den besten Rätselratern auch wieder viele tolle Preise verlost.

Übrigens: Für die Stärkung der fleißigen Radlerinnen und Radler ist gesorgt. An der Strecke besteht immer wieder die Chance, die Kraftreserven mit Essen aufzufüllen oder sich mit einem kühlen Getränk zu erfrischen.

InfoWeitere Informationen und die Streckenführung gibt es auf www.landratsamt-roth.de/familien-rallye

