Auf dem Festplatz in Eckersmühlen steppte übers verlängerte Wochenende der Bär. In dem Rother Ortsteil wurde die Kirchweih gefeiert. Mit drei gezielten Schlägen zapfte Bürgermeister Ralph Edelhäußer das erste Faß Festbier an. Ebenfalls am Freitag setzte sich der Festumzug durch das Dorf in Bewegung. Das feucht-fröhliche Wochenende klingt am Montag aus.