"Gebaut nach dem Reinheitsgebot"

"An der Rother Stadtbrauerei": BPD Nürnberg gibt den Startschuss für die Bauvorbereitung. - vor 1 Stunde

ROTH - Mit einem Baustellenfest hat "Bouwfonds Property Development" (BPD) den Startschuss für die Bauvorbereitungen auf dem Gelände der ehemaligen Stadtbrauerei in Roth gegeben. Die Nürnberger BPD-Niederlassung entwickelt mit dem Projekt "An der Rother Stadtbrauerei – gebaut nach dem Reinheitsgebot" ein modernes und grünes Wohnensemble mit 50 Eigentumswohnungen in vier Häusern.

Das Projekt „An der Rother Stadtbrauerei“ gab beim Baustellenfest den Blick auf die Abbrucharbeiten frei. Vor Planern, Nachbarn, Kaufinteressenten und Projektbeteiligten unterstrich Bürgermeister Edelhäußer die Bedeutung von neuem Wohnraum in Roth. © Foto: BPD



Vor Planern, Nachbarn und Kaufinteressenten sowie Projektbeteiligten unterstrich Bürgermeister Ralph Edelhäußer die Bedeutung von neuem Wohnraum in Roth und Umgebung: "Der hohe Bedarf wird überwiegend durch zugezogene Fachkräfte im Nürnberger Umland verursacht, und speziell in Roth konnte eine steigende Geburtenrate verzeichnet werden."

Laut Joschi Leisinger, Makler des BPD-Vertriebspartners Sparkasse Mittelfranken-Süd in Vertretung der Sparkassenimmobilien Vermittlungs GmbH, seien 20 Prozent der Wohnungen reserviert; weitere Interessenten stünden mit ihm in Kontakt.

BPD-Projektentwickler Christian Nothhaft stellte Details zum Projekt vor. BPD Nürnberg hat das mehr als 7500 Quadratmeter große Grundstück 2017 erworben. "Die individuell und versetzt angeordneten Baukörper fügen sich harmonisch in das Landschaftsbild ein. Das Ergebnis sind organische Formen im Einklang mit der Topografie", sagte Nothhaft.

"Ebenso war es uns wichtig, für die Bewohner Raum für Begegnungen zu schaffen, was durch die großzügig angelegten Außenanlagen berücksichtigt wurde." Es sollen Wohnungstypen von Zwei- bis Vier-Zimmern und mit einer Wohnfläche zwischen 57 bis 188 Quadratmeter entstehen. Der Wohnungs-Mix sei ideal für Familien, Paare und Singles – egal ob jung oder alt.

Dass der Bedarf an Wohnraum in der Metropolregion – auch im weiter gefassten Speckgürtel Nürnbergs – stetig wächst, sei bekannt. Diese Erkenntnis wurde durch die von BPD und bulwiengesa entwickelte "Wohnwetterkarte" gestützt. Dazu sagte Günter Schenk, Niederlassungsleiter Nürnberg: "Die Wohnwetterkarte bestätigt unsere damaligen Planungen für eine Projektentwicklung in Roth. Einem hohen Bedarf steht eine geringe Bedarfsdeckung auf Kreisebene gegenüber." Welches "Wohn-Wetter" in welcher Region Deutschlands herrscht, ist unter www.wohnwetterkarte.de einsehbar.

"Wir freuen uns sehr, dass das Projekt jetzt auch sichtbar voranschreitet", meinte Babette Wagner, Vertriebsmanagerin bei BPD Nürnberg.

BPD, Bouwfonds Property Development, gehört zu den größten Projekt- und Gebietsentwicklern in Europa. Das Unternehmen ist mit über 20 Niederlassungen in den Niederlanden und Deutschland vertreten. Seit Gründung im Jahr 1946 hat BPD den Bau von über 350 000 Wohnungen realisiert.

