Gefährlicher Leichtsinn: Klopapier auf der Oberleitung

Der Bahnverkehr musste für über eine Stunde eingestellt werden - vor 19 Minuten

ROTH - Am Sonntagabend warf ein 14-jähriger Jugendlicher aus Röttenbach am Bahnhof Roth aus "Langeweile" eine Klopapierrolle über die Oberleitung eines Bahngleises — also über eine Hochspannungsleitung. Das Toilettenpapier legte sich über die Leitung und reichte bis zum Boden hinab.

Dieser gefährliche Leichtsinn hatte zur Folge, dass der Bahnverkehr auf diesem Gleis für über eine Stunde eingestellt werden musste. Doch noch nicht genug damit: Eine Durchsuchung des Rucksacks des 14-Jährigen brachte eine Machete und einen verbotenen Böller zum Vorschein. Nun wird gegen den Jugendlichen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, Verstößen gegen die Eisenbahnbau- und Betriebsordnung sowie gegen das Sprengstoff- und Waffengesetz ermittelt.

