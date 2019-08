Giftige Pilze gesammelt: Fränkin in Lebensgefahr

Mann übergab sich in der Nacht - und ist deshalb leichter verletzt - vor 1 Stunde

GEORGENSGMÜND - Vor wenigen Tagen begann die Pilzsaison, viele Franken strömten in die Wälder der Region, um dort fetten Fang zu machen. Die Sammelaktion einer Georgensgmünderin ging nun gründlich schief. Sie und ihr Ehemann verzehrten wohl giftige Pilze, die Frau schwebt jetzt in Lebensgefahr.

Bereits am Samstag sammelte die 64-Jährige in einem fränkischen Wald die Pilze. Das, was sie für Pfifferlinge hielt, war aber offenbar giftig - denn nachdem die Frau und ihr Ehemann den Fund verzehrt haben, schliefen beide ein. Der Mann wachte jedoch mitten in der Nacht auf und musste sich übergeben. "Das war wohl sein Vorteil", sagte ein Polizei-Sprecher auf nordbayern.de-Nachfrage, denn die Frau verletzte sich wesentlich schlimmer.

Am Sonntagmorgen wachte der Ehemann gegen 3.30 Uhr auf und vermisste seine Partnerin - er fand sie bewusstlos und verkrampft im Garten liegen. Die Georgensgmünderin wurde sofort in das Nürnberger Klinikum gebracht. Nach Angaben der Polizei schwebt sie in akuter Lebensgefahr. Der Mann verletzte sich ebenfalls, konnte aber nach einer Behandlung das Krankenhaus verlassen. Um welchen Pilz es sich handelt, ist derzeit unklar - es könne sich jedoch um den giftigen falschen Pfifferling handeln, vermutet ein Polizei-Sprecher.

Wir haben die beliebtesten Speisepilze und die schlimmsten Giftpilze für Sie zusammengestellt:

Bilderstrecke zum Thema Satansröhrling und Co.: Das sind die schlimmsten Giftpilze! Es gibt leider keine Regeln und keine einfachen Merkmale, nach denen sich essbare und giftige Pilze auf Anhieb unterscheiden lassen. Auf schönes Aussehen oder guten Geruch ist schon gar kein Verlass - umgekehrt kann ein wenig ansehnliches Gewächs durchaus schmackhaft sein. Wissen und Erfahrung sind gefragt. Sonst macht man sich womöglich selbst zur Testperson - mit hohem Risiko. Hier eine Auswahl mehr oder weniger bekannter Giftpilze.