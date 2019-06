Großer Einsatz für kranke Kinder

Das Team "Challenge4Charity" tritt in Roth für den guten Zweck an - vor 9 Minuten

ROTH - Ein neues Triathlon-Team will am 7. Juli beim Challenge so richtig Gas geben – für einen wohltätigen Zweck.

Hauen beim Challenge für den guten Zweck alles raus: Marcus Blank, Michael Weiß und Andreas Christl (von links).



Hinter "Challenge4Charity" stehen aus sportlicher Sicht der Bayern 3-Moderator Andreas Christl aus München (Schwimmer), Michael Weiss aus Nürnberg (Radfahrer) und Marcus Blank (Läufer), der heute in Korb (Baden-Württemberg) lebt.

"Da wir drei Staffelteilnehmer aus zwei verschiedenen Bundesländern sind, kommen die erschwommenen, erfahrenen und erlaufenen Spenden aus dieser Aktion zu je einem Drittel dem Kinderhospiz in Stuttgart, Herzpflaster e.V. in Roth sowie dem Kinderhaus AtemReich in München zugute", sagt Blank. Die Organisationen können eigenverantwortlich bestimmen, wem oder welchem Zweck die Spende letztlich dienen solle. "Wir unterstützen schwerpunktmäßig kranke Kinder und deren Familien mit vielfältigen Hilfsprogrammen für ein gesundes und würdevolles Leben", erklärt Blank.

Neben dem guten Zweck wollen die Triathleten auch ein selbst gestecktes sportliches Ziel erreichen: "Mit einem Ergebnis um die zehn Stunden wären wir sehr zufrieden." Über den Trainingsstand und das Vorhaben selbst, informiert das Trio regelmäßig auf der Facebook-Seite "Team Challenge4Charity".