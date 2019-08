Hinter die Kulissen des Rother Festplatzes geblickt

In Roth prägte am Wochenende die traditionsreiche Kirchweih das Stadtleben - vor 1 Stunde

ROTH - Ehe sich die halbe Kreisstadt in den Urlaub verabschiedet und das öffentliche Leben für einige Zeit (fast) zum Stillstand kommt, wird in Roth noch Kirchweih gefeiert. Zum zweiten Mal ohne Stadthalle, dafür mit Festzelt und neuem Konzept.

Ein attraktiver Vergnügungspark für Jung und Alt ist auf dem Rother Festplatz aufgebaut. Bei „Jumper“, „Star Dancer“, Überkopfschaukel und Auto-Scooter wird man gehörig durchgeschüttelt. Die Fahrt mit dem Riesenrad dagegen bietet einen sehenswerten Ausblick über die Kreisstadt bei ruhiger Fahrt. © Foto: Tobias Tschapka



Bei der Eröffnung am Freitag gab es sogar eine Premiere: Das Rother Stadtorchester unter der Leitung von Stadtkapellmeister Walter Greschl lud im Schlosshof zu seiner ersten "Rother Kirchweihmusik" ein. Das lockte jede Menge Leute an.

Nachdem sich der Auftakt der Rother Kirchweih noch schwülheiß präsentierte, fing es am späteren Abend an zu regnen und hörte so schnell auch nicht wieder auf. Pünktlich zum Beginn des Festbetriebs am Samstagnachmittag machten die Wolken Platz, gerade rechtzeitig auch für die Führung "Hinter den Kulissen der Rother Kirchweih" mit der Gästeführerin Gabriele Strauß, zu der sich im Vorfeld fast 20 Leute angemeldet hatten. Die Idee für diese Tour (am Sonntag folgte eine zweite), die im vergangenen Jahr Premiere feierten, hätte man sich von ähnlichen Rundgängen auf dem Nürnberger Volksfest abgeschaut, berichtete Bürgermeister Edelhäußer bei der Begrüßung der Teilnehmer. Danach zog die Gruppe los, um Schaustellerfamilien zu besuchen, die zum Teil schon in der sechsten Generation Bestandteil der Rother Kirchweih sind, die übrigens zum ersten Mal im Jahr 1531 urkundlich erwähnt wurde.

Nachdem im Festzelt die "besten Party-Bands Franken" (laut Angaben der Stadt Roth) aufspielten, war auch die Stimmung dementsprechend groß. Unter anderem beschallten die "Würzbuam", die Band "Klostergold" oder auch die Formation "Radspitz" (am heutigen Montag) das zumindest in den ersten Reihen überwiegend junge Publikum.

Am Sonntag kamen beim Senioren-Nachmittag und der Musik des "Musikus" Rainer Sponseil dann die älteren Semester auf ihre Kosten. Ebenfalls am Sonntag wurde es sportlich auf der Kirchweih: der 19. Rother Kirchweihlauf stand auf dem Programm, bei dem die Deutsche Vizeweltmeisterin im Marathon Thea Heim sogar einen neuen Streckenrekord aufstellte (siehe Bericht im Sportteil).

Höhepunkt am heutigen Montag ist ab 9.30 Uhr der große "Festzug der Vereine" durch die Straßen der Stadt bis zum Festplatz. Ein prachtvolles Feuerwerk setzt am Dienstag den Abschluss der fünf tollen Tage.

tts