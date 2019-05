Höchste Konzentration gefragt

ROTH - "Es ist ein wahnsinniges Gefühl, wenn man an der Seilwinde unter einem Helikopter hängt und mit hoher Geschwindigkeit an einen Unfallort herangeflogen wird", erklärt Jonas Drießlein. Für den Wasserwachtler aus Georgensgmünd ist eine Wasserrettungsübung ein großes Unterfangen mit "Adrenalin-Kick". Aber kein Spaß.

Rettung aus dem Helikopter. Die Wasserwacht muss solche Einsätze immer wieder ganz genau üben, damit im Notfall jeder Handgriff exakt sitzt. Foto: Marco Frömter



"Ich habe schon viele Übungen mitgemacht." Die Ernsthaftigkeit müsse immer gewahrt werden: "Man spielt nicht nur mit dem Leben eines zu rettenden Opfers – sondern auch mit dem eigenen. Eine Übung ist eine gefährliche Geschichte." Jeder Handgriff müsse sitzen und man benötige höchste Konzentration – der kleinste Fehler könne verhängnisvolle Konsequenzen auslösen.

Diese Motivation teilt Einsatzleiter Andreas Dorr. Großes Problem sei die Zeit, bis Rettungskräfte bei einem Ertrinkenden eintreffen. Bis zu 15 Minuten vergehen zwischen Alarmierung und Ankunft der Hilfskräfte. "So lange kann sich kein Mensch über Wasser halten", weiß er. Es sei wichtig, dass schnell reagiert werde. Für den Ernstfall habe die Wasserwacht und die Polizeihubschrauberstaffel Bayern ein "Konzept" ausgearbeitet – unterstützt von der "Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG)". "Das muss selbstverständlich geübt werden", so Dorr.

Rund 30 Rettungs- und Hilfskräfte probten deshalb den Ernstfall am Rothsee: Ein Mensch droht zu ertrinken und muss so schnell wie möglich aus dem Wasser gerettet werden – so die offizielle Lage der Übung. "Wir werden in einer Höhe von gut 50 Metern mit dem Hubschrauber an den Ort des Geschehens herangeflogen, dann gilt: punktgenau arbeiten", sagt Drießlein. Mit einem Höhensicherheitsgurt seilt sich der junge Mann aus gut 30 Metern Höhe ab und sichert die in Gefahr geratene Person mit einer speziellen Schlinge." Dies alles geschieht binnen weniger Sekunden und unter großem Stress für den "Wasserretter". Jeder Handgriff muss sitzen. Die Schwierigkeit: Beinahe alles geschieht unter Wasser, während der Hubschrauber nur wenige Meter über den Protagonisten wartet und für ordentlich "Seegang" sorgt.

Geübt wurden auch Rettungsarten wie der Sprung aus dem Helikopter hin zum Opfer. "Wir springen aus rund zwei Metern ins Wasser, sonst wäre es zu gefährlich."

Die Übung hat bewiesen, dass das Konzept für Wasserrettung funktioniert. Speziell ausgebildete Einsatzkräfte seien über den ganzen Landkreis Roth, die Stadt Schwabach und den Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen verteilt.

Jede größere Gemeinde verfüge über einen sogenannten "Pick-up-Point", von dem der jeweilige Wasserretter mit dem Polizeihubschrauber abgeholt werden würde, so Dorr.

Für den Fall, dass einmal kein Rettungspersonal der Wasserwacht verfügbar sei, übten die Piloten der Hubschrauberstaffel auch das Retten mit dem "Rescue-Seat" oder aber die "Kufenrettung". Dabei lehnen sich die Polizeibeamten mit dem kompletten Körper aus dem Hubschrauber und holen das Opfer über die Kufen in den Helikopter. Im Schnitt werde die Wasserwacht rund 15 Mal pro Jahr zu solchen Einsätzen gerufen, bilanziert Andreas Dorr. Häufig stellen sie sich aber als "falscher Alarm" heraus.

Allerdings habe sich das Üben bereits einmal ausbezahlt, als eine Person aus dem Altmühlsee gerettet werden konnte.

"Solche Übungen sind sehr wichtig, um in Übung zu bleiben", ist Wasserwacht-Urgestein Werner Frank sicher. Bis zu vier Mal im Jahr werde für einen solchen Ernstfall geübt. Dazu gehörten auch Übungen mit der "Deutschen Flugrettung". "Wir sind gut ausgebildet und haben in Süd-Franken die Nase vorn."