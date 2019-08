Am Samstag feierte das Classic Rock-Festival "Lieder am See" seine neunte Auflage. Mit Niedeckens BAP, Gotthard, 10cc, Fischer-Z, Mother's finest und Black Tape Lion sorgten echte Rock-Garanten für Stimmung bei den Besuchern.

Sie nahmen ein Bad in der Menge, feierten mit den Fans und sorgten beim Publikum für unvergessliche Momente: Drei Performer der deutschen Pop-Landschaft waren am Freitag zu Gast am Bromachsee. Namika, Max Giesinger und Lions Head heizten in der fränkischen Landschaft ein.