Im Darknet angeboten: Nürnberger Zoll stellt 3,5 Kilo Amphetamin sicher

20-Jähriger verhaftet - Fahndung gegen international agierende Tätergruppe - vor 51 Minuten

NÜRNBERG/GEORGENSGMÜND - Einen mutmaßlichen Rauschgifthändler haben Nürnberger Zollfahnder verhaftet. Der 20-Jährige sitzt seit gut einer Woche in Untersuchungshaft, teilte Zoll gestern mit.

Insgesamt 3,5 Kilogramm Rauschgift ging den Nürnberger Zollfahndern ins Netz.



Insgesamt 3,5 Kilogramm Rauschgift ging den Nürnberger Zollfahndern ins Netz. Foto: Zollfahndungsamt München



Bei Kontrollen des Postverkehrs hatte der Zoll im Vorfeld Sendungen mit Rauschgift entdeckt, die an den 20-Jährigen aus Georgensgmünd adressiert waren. Das Amtsgericht Nürnberg ordnete die Beschlagnahme von zwei Sendungen an, die 1,5 bzw. zwei Kilo Amphetamin enthielten. Auf die Spur des Deutschen war der hiesige Zoll durch Ermittlungen von Essener Zollfahndern gegen eine international agierende Tätergruppe gekommen, die Rauschgift im Darknet anbietet.

Darüber hinaus konnte der Zoll weitere Postsendungen, verpackt in den Niederlanden und zur Post gegeben in Deutschland, abfangen. Sie enthielten 14 Gramm Crystal, zwölf Gramm Marihuana bzw. fünf Gramm Amphetamin. Die Päckchen waren ebenfalls an den 20-Jährigen adressiert.

Ihm wird nun vorgeworfen, sich Betäubungsmittel in nicht geringen Mengen beschafft und damit regen Handel getrieben zu haben. Der Beschuldigte schweigt. Die Ermittlungen von Zoll und Staatsanwaltschaft laufen noch.

