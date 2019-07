Mit "Ohrwürmern" und Klassikern beendeten die Beach Boys ihr Gastspiel in Franken in Abenberg. Die Band wurde mit Riesenapplaus in die Abenberger Dunkelheit entlassen. Vorher durfte das Publikum einen Best-of-Cocktail genießen, bei dem nichts fehlte.

Das Leben auf dem Land, in Dörfern und Kleinstädten, ist langweilig? Keineswegs! Was bei uns in Roth, Hilpoltstein und den Landgemeinden in der Region alles los ist, kann sich sehen lassen. Wir präsentieren: Unsere Lieblingsthemen und -bilder aus der Redaktion der RHV und der HIZ. Viel Spaß beim Durchklicken!