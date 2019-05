Die Bundeswehr stellt in Bayern ein erstes Landesregiment in Dienst, genauer: in Roth. Der Einsatz von Reservisten soll dadurch effektiver werden. Bis zu 500 Männer und Frauen sollen künftig bei Naturkatastrophen zivile Einsatzkräfte unterstützen.

Wenn die Rother Bluestage in der Kulturfabrik zu "Wild Women on Stage" bitten, bleibt kein Tanzbein still. In Roth bot sich am Samstagabend eine spektakuläre Show mit beinahe manischen Zügen: Dana Athens von "Jane Lee Hooker" und Vanja Sky - sie alle haben den Bluesrock im Blut.