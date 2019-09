Junge Fahrer schwer verletzt

Drei Verkehrsunfälle am Freitag mit Leichtkraft- und Motorrädern. - vor 1 Stunde

GEORGENSGMÜND/SPALT - Bei zwei Verkehrsunfällen am Freitag bei Spalt wurden jugendliche Fahrer von Leichtkrafträdern schwer verletzt, für einen Motorradfahrer ging ein Sturz mit leichten Verletzungen ab.

Schwer verletzt wurde am Freitagnachmittag ein 16 Jahre alter Fahranfänger. Er war mit seinem Leichtkraftrad zwischen Hagsbronn und Spalt auf die Gegenfahrbahn geraten, wo er mit einem Auto zusammenstieß. © Foto: Ralph Goppelt



Am frühen Freitagabend fuhr eine Gruppe Motorradfahrer auf der Kreisstraße von Hagsbronn in Richtung Enderndorf. Nachdem eine 17-jährige Jugendliche abbremsen musste, fuhr eine 18-Jährige samt Sozia mit ihrem Leichtkraftrad auf, und alle drei kamen zu Fall. Die Verursacherin wurde mit schweren Verletzungen mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, die beiden anderen kamen mit leichten Verletzungen in örtliche Krankenhäuser.

Mit Hubschrauber in die Klinik

Schon am Nachmittag desselben Tages war ein 16-jähriger Fahranfänger, der mit seinem Leichtkraftrad auf der Kreisstraße von Hagsbronn in Richtung Spalt fuhr, in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort krachte er mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Der Kradfahrer wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert, die beiden Auto-Insassen erlitten leichte Verletzungen.

Ebenfalls am Freitagnachmittag war ein 41-jähriger Mann mit seiner Harley-Davidson auf der Bundesstraße 2 von Pleinfeld Richtung Roth unterwegs. Kurz nach Röttenbach, am Beginn einer Baustelle, stockte der Verkehr, deshalb bremste der Motorradfahrer stark, stürzte, überschlug sich und landete im Straßengraben. Er erlitt nur leichte Verletzungen.

rhv