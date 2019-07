Junger Mann stirbt nach Badeunfall am Brombachsee

ENDERNDORF - Am Dienstag wurden die Einsatzkräfte an den Großen Brombachsee in Enderndorf (Landkreis Roth) gerufen. Ein junger Mann war nach einem Ausflug ins Wasser nicht zurückgekehrt. Ein Rettungsschwimmer barg den Körper schließlich leblos aus dem Gewässer. In der Nacht auf Mittwoch verstarb der Verunglückte in einer Nürnberger Klinik.

Die Kräfte der Feuerwehr Spalt, Enderndorf sowie die Wasserwacht und die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Pleinfeld hatten den jungen Mann am Dienstagnachmittag mit Booten gesucht und seinen Körper unter Wasser aufgespürt. Ein DLRG-Rettungsschwimmer brachte ihn an Bord eines der Suchboote.

Noch auf dem Weg zurück ans Festland führten die Retter erste Wiederbelebungsmaßnahmen durch. Während die Einsatzkräfte auf einen Rettungshubschrauber warteten, der Spezialequipment – eine transportable Herz-Lungen-Maschine – nachliefern sollte, wurde der Mann im Rettungswagen versorgt und stabilisiert. Anschließend brachte ihn der Hubschrauber in ein Nürnberger Krankenhaus.

Dort verstarb der junge Mann in der Nacht auf Mittwoch. Warum der Verunglückte leblos im Wasser trieb, wird derzeit ermittelt.

