Kelten haben ihre Hütten wieder in Beschlag genommen

Saisoneröffnung im Geschichtsdorf: Freunde der Vor- und Frühgeschichte Landersdorf warteten mit zahlreichen Aktionen auf . VON EVA SCHULTHEIß - vor 32 Minuten

Erstmals unterstützen zwei Mädels den Bronzeverschütter. © Eva Schultheiß



Erstmals unterstützen zwei Mädels den Bronzeverschütter. Foto: Eva Schultheiß



LANDERSDORF. Zur Saisoneröffnung belebten die Freunde der Vor- und Frühgeschichte Landersdorf das Geschichtsdorf mit einer ganzen Reihe Aktivitäten.

Rund 100 Besucher ließen sich um einige tausend Jahre in die Zeit der Vorgeschichte zurückversetzen. Der Bronzeverschütter Herbert Lehmeyer zeigte, wie in vorgeschichtlicher Zeit Geräte und Schmuck aus Bronze gegossen wurden. Immer wieder spannend ist es, wenn er nach dem Guss der flüssigen Bronze in die Formen diese öffnet und in der einen Hälfte goldglänzend Münzen, ein Messer oder verschiedene Anhänger im Formsand liegen.

Wenn die Flüssigkeit "zickt"

Aber es kommt auch vor, dass die flüssige Bronze nicht den ganzen Ring ausfüllt, sodass der Anhänger nicht auf einen Lederriemen gefädelt werden kann. "Macht nix, die Bronze kann ich ja wieder einschmelzen und Neues gießen", erklärte der Bronzeverschütter gelassen.

Heuer gingen ihm erstmals zwei Mädels zur Hand. So "bediente" die dunkelhäutige, blonde Galaterin Eara, die aus dem Osten kommt, den Blasebalg. Gekleidet war sie ebenso wie ihre Freundin nebenan stilecht in Wollgewändern, geschmückt mit Fibeln und Schmuck, wie man sie diese in der Region gefunden hatte, beispielsweise bei Appenstetten. So erläuterte Lehmeyer beim Gießen nicht nur seine Arbeitsschritte, sondern informiert auch über die Funde der Region.

Kleine Esse

Gleich nebenan bearbeitete "Keltenschmied" Günter Mainka auf einem in Holz getriebenen kleinen Amboss ein Eisenmesser. In seiner aus Ziegelsteinen gebauten kleinen Esse brachte er mit einem Blasbalg die Holzkohlen und das kleine Messerchen vorn an einem Eisenstab zum Glühen, dann hämmerte er den Schaft in die richtige Form. Nur relativ kurze Zeit gehe das, erzählte er, dann sei das Eisen zwar noch heiß, aber nicht mehr rotglühend und schmiedebar.

Vorgeschichtsfreundin Kathrin Bösl buk köstliche Dinkel-Honig-Kekse im Kuppel-Backofen, der vorgeschichtlichen Vorbildern nachgebaut ist. Druide Michael Schlagenhaufer erweiterte das Angebot im Keltendorf mit Harfenspiel. Seine perlenden Melodien lockten immer wieder Besucher zum Lauschen der keltischen Musik an.

Weitergebaut wurde der im vergangenen Jahr in Angriff genommene Ofen zum Brennen von Keramik. Der Vorsitzende der Freunde der Vor- und Frühgeschichte Fritz Loy mörtelte kleine, gebrannte Tonziegel aufeinander, ließ aber unten eine gewölbte Öffnung, um später das Feuer entzünden zu können.

"Dies ist durch Befunde nachgewiesen", betonte er. Überkuppeln konnte er den Ofen aber nicht mehr, denn ihm gingen die Tonziegel aus. Bis zum nächsten Aktionstag muss er noch eine Menge Ziegel herstellen.

Die Frauen, die an der im Rahmen des Aktionstags angebotene Kräuterwanderung mit der Kräuterpädagogin Hildegard Horndasch teilnahmen, entdeckten etwa 15 bis 20 verschiedene genießbare Pflanzen, wie das schon gelb werdende und daher nicht mehr verwendbare Scharbockskraut mit einem hohen Vitamin-C-Gehalt.