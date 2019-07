Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Vogelschützer feiern Geburtstag Seinen 50. Geburtstag feierte der "Verein für Vogelschutz und Vogelpflege Roth und Umgebung" mit einem großen Fest rund um das Vereinshaus am alten Bahnhof Lohgarten. Unter dem Motto "Rettet die Vögel" luden die Vogelfreunde zu einem abwechslungsreichen Tag ein, der mit vielen Informationen über Vögel aller Art aufwartete. Dabei stand die Belustigung der Kinder an erster Stelle: In verschiedenen "Workshops" durften Vogelbilder gemalt oder das "Filzen" ausprobiert werden. Eine Rätsel-Rallye sorgte zudem dafür, dass sich mit der Thematik "Vögel" auseinandergesetzt werden würde. Ein besonders beliebter Programmpunkt war ein Blick hinter die Kulissen der "Vogelhäuschen-Werkstatt".

Kärwabaum in Rekordzeit aufgestellt Ganze Arbeit haben die 50 Büchenbacher Kärwaboum und –madli bei der Aufstellen des diesjährigen Kirchweihbaumes geleistet. In rekordverdächtigen 40 Minuten stand der "große Zahnstocher" kerzengerade in der Fassung vor der Gastwirtschaft Heyder. Eine genaue Beschreibung der traditionellen Prozedur ist in diesem Fall hinfällig: Denn: "Hauptkärwabou" Roland Schmidt hat seine Männer so gut im Griff, dass alle Handgriffe und Schritte sitzen. Ausgerüstet mit lediglich vier "Schwalben" und einer Leiter wuchteten die 37 angetretenen Kärwaboum eines jeden Alters mit ein paar gekonnten Hieben den 24 Meter langen Baum in die Höhe.

"Von da nach dort": Bewegter Kinder-Museumstag im Schloss Ratibor Junges Leben in altem Gemäuer: Der Familien-Museumstag in Schloss Ratibor lockte wieder viele kleine und große Besucher in das Rother Wahrzeichen. An den einzelnen Spielstationen gab es dieses Mal, im Gegensatz zum Vorjahr, keine Wartezeiten, was Besucher und Organisatoren gleichermaßen freute. Wer einen Ferienpass sei eigen nannte, durfte kostenlos ins Schloss.