Am Samstag feierte das Classic Rock-Festival "Lieder am See" seine neunte Auflage. Mit Niedeckens Bap, Gotthard, 10cc, Fischer-Z, Mother's finest und Black Tape Lion sorgten echte Rock-Garanten für Stimmung bei den Besuchern. © Hans von Draminski

