Lions Club Roth-Hilpoltstein steht erstmals eine Frau vor

LANDKREIS ROTH - Der Lions Club Roth-Hilpoltstein hat erstmals eine Präsidentin. Lydia Kartmann erhielt die Lionsglocke und die Präsidentennadel. Sie ist Architektin und Stadtplanerin bei der Stadt Schwabach.

Lydia Kartmann (2. von li.) nahm die Lions-Glocke aus den Händen von Past–Präsident Bernhard Harrer entgegen.



Erstmals in der Geschichte steht dem Lions Club Roth-Hilpoltstein eine Präsidentin vor: Nach kurzem Rückblick übergab Past-Präsident Bernhard Harrer seiner Amtsnachfolgerin Lydia Kartmann die Lionsglocke und die Präsidentennadel.

Die neue Präsidentin, Architektin und Stadtplanerin der Stadt Schwabach, stellte im Rahmen des Clubabends sich und ihr Jahresmotto vor: "Back to the roots" – Zurück zu den Wurzeln.

Die Lionsfreundinnen und -freunde freuten sich gemeinsam auf ein interessantes Clubjahr mit diversen Vortragsabenden und einigen "activities", bei denen für soziale und kulturelle Zwecke Einnahmen generiert werden.

So steht am Samstag, 3. August, das "Cafe Lions" im Rahmen des Trödelmarkts beim Burgfest Hilpoltstein an. Auf Samstag, 23. November, wurde das Lions-Benefizkonzert mit der Stadtkapelle Hilpoltstein terminiert. Im Februar 2020 ist wieder eine Benefizveranstaltung in der Kulturfabrik Roth geplant, und im Juni 2020 blickt man auf 50 Jahre Lions Club Roth-Hilpoltstein zurück.

